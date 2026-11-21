國民黨台中市長候選人江啟臣參加「董事長開講粉絲見面會」，除了細數政見，也回憶去年大罷免，當時外國使節知道他也被提案罷免，都覺得荒謬，幸好台中人做出正確的選擇，沒有罷掉任何藍委；江相信，這次選舉台中人也會做出正確選擇，並呼籲支持者大聲說出來，一定會有共鳴。

江啟臣說，參選台中市長並不是為了那個位置，是希望把過去累積的經驗、歷練、人脈、知識與各方面貢獻給故鄉，讓台中更好，他一直有個心願，想要把台中放在世界地圖上；賴清德總統每次來台中總是批評，但台中人不服輸，在沒有中央奧援的情況下，依然走出了自己的路，就是台中way。

江啟臣細數「12345」施政藍圖，包含旗艦城市、亞洲核心世界軸心、安全安心安定、產業升級轉型等等；他認為，一般來說市長若能連任8年，就代表「選對了」，市政最怕中斷、反覆，若選錯人，建設延宕，多花的錢還是由納稅人承擔，因此一定要選對人。

江以東豐快速道路為例，因為政策反覆導致延宕9年，市民不該沉默，應該要生氣，生氣就要用投票來出氣；民主就是自己選擇、自己負責，若沉默不做決定，就是別人幫你做決定，儘管沉默也是一種選擇，但這個選擇是不是你想要的，可得想清楚。

江啟臣回憶去年大罷免，他在很多國際場合遇到外國駐台代表、大使，有一次有個大使在晚宴中問他是否也被罷免，他回答是，大使感嘆「怎麼這麼荒謬」；但這就是台灣的民主，尊重人民的意見與決定，也相信台灣的中道力量，最後沒有任何一個立委被罷免掉，展現出台中人的務實、理性與善良。

江啟臣疾呼，下周六的選舉關乎台中發展、下一代的未來，甚至台灣的民主前途，請支持者勇敢站出來；他又說，其實不應該是「勇敢站出來」，民主社會支持誰，本就應該坦坦蕩蕩、自由地站出來，只要大聲說出來，一定會得到共鳴，這就是台中人的驕傲。

江啟臣總結，他從台中出發，走過國際，走得愈遠，愈覺得家鄉珍貴，看得愈多，愈了解台中的無窮潛力；台中不用去羨慕其他城市，台中自己做得到，11月28日拿出這股心氣投下選票，讓其他城市羨慕台中，也讓台中超越台中，「Make Taichung the best ever」（打造史上最棒的台中）。