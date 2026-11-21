選前黃金周，國民黨候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦大型造勢晚會，她火力全開猛攻對手的綠能爭議，質疑賴瑞隆收受雲豹能源300萬元政治獻金，多次召開綠能相關公聽會，強調「綠能是趨勢，但綠能不能變成綠金」，承諾若當選市長，絕不讓光電板進駐水庫。

距離投票日僅剩一周，柯志恩今晚在鳳山舉辦選前黃金周造勢晚會，立法院長韓國瑜三度站台力挺，沉寂一段時間的韓粉再度集結，久違的「韓流」重返現場，不少韓粉揮舞國旗及競選旗幟，台下旗海翻騰、加油聲此起彼落。主辦單位更喊出湧入逾3萬人，為選前黃金周拉抬聲勢。

柯志恩致詞表示，高雄原本擁有好山好水，但民進黨執政多年，錯誤能源政策讓山坡地、海岸等地設置光電設施，連水庫也被要求設置光電板，問支持者「這樣可以嗎？」台下群眾高呼「不可以」。

她強調，若有機會帶領高雄，絕不讓光電板占據水庫，發展綠能不能犧牲環境，保有好山好水，讓市民擁有安全、安心的生活環境。

柯志恩質疑，賴瑞隆收受雲豹能源300萬元政治獻金，背後利益關係及金流，應向社會大眾交代清楚，自己同樣關心綠能，「我開公聽會，沒有拿雲豹的錢」。

柯志恩痛批民進黨雙重標準，提到行政院長卓榮泰今晚在旗山幫她的對手站台，對國民黨政策只有批評，同樣發放現金、照顧民眾，民進黨提出就稱為回饋，國民黨卻被指買票，同樣一件事，不能因政黨不同就採取不同標準。

她指出，高雄有演唱會經濟、BTS，也有科技產業發展，但經濟紅利沒有進入市民口袋，高雄還有許多弱勢家庭、隔代教養家庭需要照顧，城市發展不能只看表面繁榮，應讓市民分享經濟成果。

柯志恩感嘆，高雄人對民進黨很好，給了長期執政的機會，原高雄縣讓民進黨執政約40年，市區也給26年機會，除了韓國瑜任市長的1年多，幾乎都是民進黨執政，她感謝歷任市長的付出，但高雄仍有環境破壞、青年北漂、長者照顧及教育資源等問題需要解決，給不同政黨一次機會，「換市長、換黨做看看」。

她強調參選除了勇敢、就是情感，對高雄這片土地有深厚感情，自己沒有派系包袱，可以獨立做決定，若有機會執政，對於美濃大峽谷、垃圾山等環境問題，「一件一件把它改革」，讓高雄更好。

她表示，政黨輪替才能讓長期執政者徹底反省，也讓過去的施政重新受到檢驗，最後感性喊話，「4年前我在這，4年後，高雄人，我們還在」，呼籲支持者不要陷入沉默螺旋，站出來為高雄未來做出選擇。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦選前黃金周造勢晚會，主辦單位宣稱逾3萬人到場，柯志恩猛攻雲豹政治獻金及水庫光電爭議，訴求政黨輪替。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦選前黃金周造勢晚會，主辦單位宣稱逾3萬人到場，柯志恩猛攻雲豹政治獻金及水庫光電爭議，訴求政黨輪替。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦選前黃金周造勢晚會，主辦單位宣稱逾3萬人到場，柯志恩猛攻雲豹政治獻金及水庫光電爭議，訴求政黨輪替。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦選前黃金周造勢晚會，主辦單位宣稱逾3萬人到場，柯志恩猛攻雲豹政治獻金及水庫光電爭議，訴求政黨輪替。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦選前黃金周造勢晚會，主辦單位宣稱逾3萬人到場，柯志恩猛攻雲豹政治獻金及水庫光電爭議，訴求政黨輪替。記者劉學聖／攝影