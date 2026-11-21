選戰倒數，國民黨台中市長盧秀燕今晚參加「董事長開講粉絲見面會」台中場時說，去年大罷免大失敗，但執政黨沒有反省，反而變本加厲，人民怕被出征、怕檢調上門、怕被霸凌，她呼籲選民，用選票打破這樣的沉默螺旋，用選票告訴中央執政黨，不能帶領出征霸凌文化，有權利呼吸自由空氣、享受民主的天空。

盧秀燕說，前幾天她發表「沈默之聲」影片後，很多人私下向她傾訴心聲，市長謝謝你，你講出了我們的心聲，因為我們真的害怕，我們不敢表達。」從這次選戰以來，不表態率很高，大部分人都說，他們很害怕。為什麼很害怕？台下群眾紛紛回答， 怕被出征、怕檢調上門、怕被霸凌、帳號被停權，被一星負評。她這支影片只是說出大家的心聲。

盧秀燕指出，雖然去年大罷免大失敗，人民獲得勝利，但是人民看到我們的執政黨，並沒有反省，並沒有從中聽取人民對他們的教訓、對他們的期望，反而變本加厲，所以人民很害怕。如果我們繼續害怕下去。

盧秀燕直言，當民眾遭到網路出征與霸凌時，往往陷入心慌意亂、痛苦不堪，甚至感覺「世界崩塌、生不如死」。她質問，台灣人民難道要繼續面臨這樣的生活嗎？去年人民用行動讓「大罷免大失敗」，但中央執政黨卻沒有聽進人民的教訓與期望，反而帶領出征、霸凌的文化，讓人民生活在恐懼之中。

盧秀燕指出，若這種社會氛圍持續惡化，孩子未來將只剩下兩種悲哀的選擇：一是為了生存被迫成為霸凌者與出征者；二是因為良好的家教不願傷害他人，卻只能變成永遠噤聲的沉默者，因為害怕表達政治意見會讓自己遭殃、甚至連累家人，導致「沉默螺旋」越滾越大。

「還好，我們手中有選票，這正是霸凌者與出征者最害怕的事情！」盧秀燕強調，下週六的這個時間點已經在開票了，呼籲所有覺得心慌、不願變啞的民眾，在下週六走進投票所，用選票為自己發聲、爭取免於恐懼的自由，並向中央執政黨大聲宣告：「你們這樣做是不對的！」

國民黨台中市長盧秀燕今晚在「董事長開講粉絲見面會」台中場開講。記者趙容萱／攝影