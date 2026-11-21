選前黃金周末，彰化縣長選戰藍綠陣營積極催票。民進黨候選人陳素月今晚在員林市舉辦造勢晚會，副總統蕭美琴壓軸站台，吸引約3000名支持者到場；無黨籍候選人邱建富則在彰化市舉辦造勢大會，晚間接續徒步掃街，均把握投票前最後一周，力拚催出支持者選票。

陳素月在員林市華成市場夜市舉辦造勢晚會，儘管目前選情受到看好，現場仍不斷呼籲支持者「戒慎恐懼」，切勿掉以輕心，務必在投票日出門投票，讓支持力量轉化為實際選票。

陳素月表示，距離投票只剩6天，儘管負面文宣滿天飛，她仍會堅持推動65歲以上長者免繳健保費政見，希望鄉親繼續相信、支持她，用手中選票為彰化未來做出選擇。

她也提出多項地方政見，包括推動南彰化偏鄉「小黃公車」與計程車合作，改善交通接駁；在台語文基礎上加強雙語教育，落實「一校一保全」；協助中小企業提升競爭力，並與農民合作籌組農產行銷及品牌。

壓軸登場的副總統蕭美琴，一上台便以「美琴也是彰化和美的女兒」拉近與鄉親距離，獲得熱烈掌聲。陳素月競選團隊特別以可愛貓咪作為舞台背板圖案，讓以愛貓聞名的蕭美琴相當開心。她笑稱，過去擔任駐美代表期間，面對中國大陸的「戰狼」，自己也因此有了「戰貓」稱號。

蕭美琴稱許陳素月身為單親媽媽，具有「溫柔而堅毅的心」，不僅問政勤勞，也有為地方服務的熱忱，呼籲鄉親支持陳素月當選，為彰化帶來改變。

另一方面，曾任彰化市長的無黨籍候選人邱建富，下午在彰化市長安街舉辦造勢大會，晚間再轉往市區徒步掃街，沿途與民眾互動，展現拚戰氣勢。選戰進入最後倒數，候選人陸續透過大型造勢及街頭拜票凝聚支持力量，力拚選前最後一波催票效應。

蕭美琴副總統以愛貓知名，今晚為素月站台時，舞台背板顯示貓的圖案，讓蕭美琴十分開心。記者劉明岩／攝影