民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在三重舉行造勢晚會。兼任黨主席的賴清德總統表示，這場活動具歷史意義，洋流慧聚不僅達成雙北雙城論壇里程碑，也意味著城市治理除競爭與合作外，並能帶動區域共榮，帶領台灣走向進步發展。

選戰倒數計時，賴清德連兩周現身新北力挺蘇巧慧。蘇巧慧今天在三重三和國中舉行造勢晚會，賴清德於晚間8時40分許到場。

賴清德致詞時說，今天活動具3項歷史意義，一是台灣民主已進步到可以迎接新世代，象徵新世代的台北市長候選人沈伯洋與蘇巧慧已做好準備，兩人參選風格都屬正面、陽光及溫暖路線，談政見、不批評對手。

他指出，選舉方式也相當創新，蘇巧慧造勢活動背板會出現可愛照片，創新作法也影響民進黨其他縣市長候選人，沈伯洋也創造競選歌曲比賽，引領台灣選舉文化創新。

他表示，過去城市間為競爭關係，但現在城市間要轉換為競爭與合作，雙北是一個生活圈，沈伯洋有提過雙城論壇不應只是台北與上海，應與東京、紐約、巴黎、倫敦交流，讓台北成為國際無限城；但台北也應該優先與新北市舉行論壇交流，今天這場活動也象徵開啟雙北雙城論壇里程碑。

賴清德提到，三是「洋流慧聚」昨天結伴到中台灣，為民進黨台中市長候選人何欣純加油，代表著城市治理除了競爭跟合作外，地區治理也邁向區域共榮，區域共榮終將帶台灣走向進步發展。

他指出，蘇巧慧針對新北市未來發展規劃完整藍圖，涵蓋各行各業，其中新皇冠計畫、鑽石山城計畫，推動新北市觀光產業發展，期待未來可以帶動萬里觀光發展；且蘇巧慧針對每個行政區也都有分區政見，行政區各有特色如同星星，讓新北市大發光明。

賴清德提醒，選舉期間要提防威脅、利誘、抹黑、抹黃，以及中國介入選舉，希望民眾衝刺到最後，將沈伯洋與蘇巧慧送到市府。

賴清德最後提到，2008年總統及立委選舉，民進黨輸掉總統選舉，僅有13席立委當選，三重立委林淑芬、余天當選，可以看出三重民主素養，「三重贏不算贏，三重要大贏，蘇巧慧就一定贏。蘇巧慧贏，一定帶領新北市進步，照顧父老鄉親」。