選戰倒數一周，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩助理遭檢警搜索，引發司法介選爭議。前台北縣長周錫瑋今晚出席「選戰第一線」竹東專場，專程南下聲援徐欣瑩，並以過去處理選舉爭議的親身經驗，質疑檢調選前搜索競選團隊的必要性，直言「新竹縣民還有司法的公平正義嗎？」

周錫瑋表示，今天特別放下其他地方的輔選行程，堅持一定要到新竹縣，因為過去15年來，自己有將近一半時間住在新竹縣，對這片土地有深厚感情。他肯定新竹縣歷任國民黨籍縣長的施政表現，也稱讚徐欣瑩有學問、專業、認真且清廉，認為她有能力延續地方建設。

談及徐欣瑩競選團隊遭搜索事件，周錫瑋直言非常氣憤，並分享兩段擔任台北縣長期間的經歷。他指出，當年選台北縣長時，曾發生民進黨羅文嘉涉及「走路工」爭議，自己將作為證物的公車帶到板橋地檢署，卻遭拒收。他認為，當時檢方至少顧慮到司法作為可能影響選舉結果。

周錫瑋接著提及連勝文遭槍擊事件，表示當時中和分局掌握完整監視器影像，自己希望公開，卻遭檢方以可能影響選舉結果為由拒絕。他強調，連如此重大的案件，檢方都考量選舉公平性，如今卻在選前關鍵時刻搜索徐欣瑩競選團隊，令人難以接受。

「如果檢調可以對縣長候選人的競選總部這樣做，未來縣民還有司法保障嗎？」周錫瑋質疑，司法機關在選舉期間應盡量避免傷害候選人，不能讓檢調行動成為影響選舉的工具。

周錫瑋也回顧過去反對中天電視台換照遭否決時，曾到新竹縣演講，當場激動落淚。他批評民進黨執政後侵害新聞自由，更質疑政府操控司法、打壓在野黨，認為這次新竹縣長選舉不只是地方選戰，更攸關台灣民主與人民權益。

周錫瑋最後呼籲支持者積極拉票，強調新竹縣每一張選票都非常重要，不僅要讓徐欣瑩當選，更要透過選票表達對司法公正的要求，守護下一代的民主與自由。