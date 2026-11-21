選前超級星期六，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今與台北市長候選人沈伯洋在新北三重造勢，現場湧入逾2萬人。沈伯洋引用「雙城記」名言表示，最好或最壞的時代將交由市民做出選擇。

蘇巧慧今晚在三重區三和國中舉辦大型造勢晚會，邀請沈伯洋及賴清德總統站台，現場從傍晚就湧現進場排隊人龍，場內也人潮爆滿，直至活動開始時仍有大批民眾無法擠入場內。晚間近8時蘇巧慧、沈伯洋兩人現身時掀起全場高朝，眾人高喊「洋流慧聚，雙北雙贏」，兩人光進場就花了逾十分鐘。

沈伯洋致詞時幽默表示，剛進場時真的有感受到洋流，他們是真的被人潮推進、用「流」得進來。他說，之前常引用「雙城記」名言，「現在是最好的時代，也是最壞的時代」，對他而言雙城既不是倫敦也非巴黎，是台北跟新北，而到底會是最好或最壞的時代，要等11月28日由大家做選擇。

沈伯洋提及，台灣目前面對AI、資訊爆炸、全球化等挑戰，需要了解世界趨勢、台灣及雙北定位的人來承擔，而他跟蘇巧慧都已做好準備，要把台北跟新北帶向國際。城市間除了要分工合作，也需要良性競爭，有競爭才會有進步、與世界接軌。

沈伯洋說，下周投票日需要大家的蝴蝶效應，讓小水滴匯聚成洋流，洋流才能衝破高牆、衝破謊言、衝破黨派，呼籲支持者投下關鍵一票。

蘇巧慧說，剛受到偶像般的待遇還不太習慣，但她都很認真回應每個人的熱情與期待，因為她知道那是要扛起的責任。

蘇巧慧說，她和過去的候選人最大不同點在於，她已受過新北市民3次檢驗，是扎扎實實由新北培育出來的市長候選人，且在這片土地開出的花不僅會連著根，也會枝脈相連到隔壁的台北市，牽起基隆、桃園，讓北北基桃1千萬人的大舞台更加精彩。