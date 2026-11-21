選舉倒數最後七天，桃園市長張善政今晚出席「持續善政 必須有你」黃金周造勢大會，他呼籲台下支持者，要當他的競選總幹事，謝謝鄉親這4年跟他一起努力，是大家跟他一起走出來的。

張善政致詞時感嘆，這段時間他被抹黑到懷疑人生，連民進黨立委陪對手在桃園車掃時，還說他「選到一半會不會中風」，這陣子他在各地跑，好多鄉親替他打抱不平，媒體問他怎麼看，但他自己是真的不計較。

他當桃園市長，是來幫大家做事，不是來跟人吵架的。對手對他的攻擊，可以盡量不計較，但唱衰桃園，抹滅市民跟公務員對桃園的努力，絕對不能接受，不要這種惡質的選舉，不要罵回去，要用投票回答。

張善政說，4年前八德羽球館天花板垮下來，楊梅區公所大樓因大雨浮起來，平鎮文化公園停車場蓋到一半垮了壓死人，竹圍漁港遊艇碼頭不到1年，碼頭沉到海底，當時很多人要他打弊案，但他沒有做，這不是個案，是制度出了問題，所以上任後建立工程外審機制，再加上有土木專業的市長，可以第一時間掌握狀況，排除工程障礙。

張善政指出，接下來是桃園建設最多、最快的4年，是決定未來2、30年最關鍵的時候，捷運綠線列車測試已經開始，就快通車，還要接新北迴龍棕線，三鶯線延伸八德，綠線延伸中壢，都已開工，過去花150億元改建、擴建跟新建學校，蓋市立醫院照顧鄉親健康，八德總院估計投入121億。

張善政說，如果市府不能保證這些設備的安全，有人敢用嗎？把桃園這麼多重要的建設交給民進黨，民眾放心嗎？要把建設交給最有專業、最有經驗的市政團隊來做，不能交給唱衰桃園的人，要交給建設桃園的人。

張善政表示，這幾天掃街，很多鄉親跟他說「市長，你穩了啦」，他最怕聽到這一句，沒有「穩」這回事，如果都不出門投票，現在桃園測試到一半的捷運、正在興建的學校、蓋到一半的社宅、準備開工的醫院，全部都交給民進黨來蓋，會安心嗎？

最後，張善政呼籲台下的支持者們，拜託擔任他的競選總幹事，對抹黑、唱衰桃園的人，要用選票反擊，還有7天，每天都幫他多找一個人，謝謝鄉親這4年跟他一起努力，是大家跟他一起走出來的。