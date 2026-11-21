選戰進入最後關鍵時刻，民進黨台南市長候選人陳亭妃今晚前往武聖夜市，展開「洋流妃起來」飄帶發送活動。消息一出，現場湧入大批民眾，人潮絡繹不絕，從辦公室前一路延伸，排隊隊伍幾乎看不到盡頭，不少民眾更是一家老小一起到場，熱情排隊領取飄帶。

民眾看到陳亭妃現身，紛紛拿起手機搶拍合照，現場氣氛相當熱絡。陳亭妃表示，這個周末將連續三天走進台南夜市，透過三場快閃活動及夜市行程，把「洋流妃起來」飄帶送到鄉親手中，也希望讓選舉不只是政治活動，更能走進市民日常生活，與大家近距離互動。今晚在武聖夜市看到這麼多大朋友、小朋友一起來，感受到大家對活動的熱情。

「洋流妃起來」飄帶活動明晚7點將前往花園夜市，地點在和緯路、海安路口夜市入口處；23日周一晚上7點則在大東夜市辦公室門口舉行，持續與市民互動。

陳亭妃提醒，距離11月28日投票日只剩最後一周，最重要的就是安排時間返鄉投票。她表示，這次選舉不只是台南的選擇，也關係到台灣未來的發展，呼籲大家把握投票權，回到家鄉參與選舉，讓自己的聲音成為台灣前進的重要力量。

陳亭妃強調，從台南到台北，選舉期間每一份關心與參與都值得珍惜，11月28日也將迎來重要的投票日，期盼大家踴躍返鄉投票，透過民主程序表達自己的選擇、過想要的生活，讓台灣持續向前。