選戰進入最後黃金周末，民進黨台中市北屯區市議員候選人陳信秀今晚由衛福部次長林靜儀陪同車隊掃街，深入北屯大街小巷、商圈及夜市拜票。林靜儀肯定陳信秀長期投入地方服務，呼籲北屯鄉親支持，讓他有機會進入議會為民服務。

林靜儀表示，陳信秀過去擔任她的立委服務處主任，做事專業、積極，對地方服務更是全力以赴。她以過去海線治水經驗為例，當時台中海線發生淹水，陳信秀立即攤開地圖，標定淹水區域，邀集相關單位研商對策，提出整治計畫並向中央爭取經費。隨著改善工程陸續完工，近期幾波大雨過後，當地已不再發生積淹水，連里長都特別向她表達感謝。

林靜儀指出，陳信秀不僅具備專業能力，也有實際解決問題的行動力，呼籲北屯鄉親放心將選票交給他，給年輕人服務地方的機會。

陳信秀表示，過去與林靜儀在海線共同奮戰，非常感謝林靜儀當年給他服務鄉親的機會。這次從幕後走到幕前參選市議員，林靜儀始終給予支持與鼓勵，這份肯定對他而言不只是推薦，更是一份有溫度的託付。