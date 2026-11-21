選前最後黃金周，國民黨屏東市長候選人周佳琪舉辦「百業團結大會」造勢活動，現場湧入大批支持者，國民黨主席鄭麗文也出席力挺，痛批民進黨在選舉中用恐嚇、抹黑、離間國民黨團隊，國民黨一定要團結，讓蘇清泉當選屏東縣長、周佳琪當選屏東市長。

鄭麗文表示，民進黨一到選舉就用恐嚇、抹黑等手段，來離間國民黨團隊；周佳琪雖然遭受對手的造謠、抹黑與中傷，但她用心建設，照顧市民，拿得出政績，終將獲得市民的肯定與支持。

鄭麗文說，國民黨贊成65歲以上長輩免健保費、全民普發2萬元等政策，民進黨全都反對，國民黨說到做到，只有支持國民黨才能讓AI紅利與全民共享。她也宣導公投投票要支持廢除非核家園，她說1000座烏山頭水庫的光電板才抵得上一座核三廠，大家要支持核電，才能讓台灣不欠電，才有未來。

周佳琪則細數4年來的成績單，4年前她率先提出65歲以上長輩免健保費，如今縣政府也同意實施；也以屏東市預算提高敬老重陽禮金。4年前的政見她都有做到，未來4年她要提出7大願景，包括交通更優化、生活更便利、環境更舒適、社福更貼心、產業更興盛、城市更創新、青年更活力，打造安居樂業、韌性風華的南方大城。