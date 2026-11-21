選前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在鳳山舉辦「贏回高雄大勝利之夜」，立法院長韓國瑜第三度站台力挺，前立法院長王金平則喊話「高雄不要悲情」，柯志恩會帶領高雄成為陽光燦爛、活力十足及進步的現代化國際城市。柯志恩痛批，民進黨錯誤的光電政策導致高雄的魚塭、山坡地、墓地及水庫種滿光電板，她若當選一定會把水庫光電板一個個拆掉，高雄人不喝光電水。

柯志恩今天重返人口最多的行政區鳳山舉辦造勢活動，傍晚開始，捷運鳳山西站旁空地陸續湧入支持者，韓流時期的「五虎將」之一陳清茂開場助講，另安排前院長王金平、立委牛煦庭等人發言，立法院長韓國瑜8時30分登台，市長候選人柯志恩在晚間8時40分致詞。

民進黨候選人賴瑞隆近日發布競選影片，特別將監察院前院長陳菊的身影置入影片，外傳她可能現身選前之夜感性催票。對此，王金平意有所指說，柯志恩若當選會帶領高雄成為陽光燦爛、活力十足及進步的現代化國際城市，「所以我們不用去看別人的悲情，我們應該要有的勇氣與精神迎向陽光活力十足的未來」。

柯志恩在鳳山舉辦活動，感恩民進黨立委林岱樺的父親林三郎在內的歷任鳳山市長帶來的貢獻，但她不滿說，民進黨創黨精神是清廉、勤政、愛鄉土，但現在錯誤能源政策卻導致魚塭、山坡地、墓地及水庫種滿光電板，她承諾，若上任絕對會把水庫光電板一個個拆掉，高雄人不喝光電水，高雄人需要好山、好水、好山林。

柯志恩進一步批評民進黨的綠能政策，並強調政黨輪替才能讓民進黨反省。她說，賴瑞隆一天到晚喊綠能發展，還拿雲豹300萬元政治獻金、開了21場公聽會，她自己也關心綠能、也開公聽會，「但我沒拿雲豹的錢」，綠能不能變成綠金，所以這筆錢背後有無利益關係，一定要講清楚。

柯志恩強調，她沒派系，所以當市長可以好好做事、可以獨立作主，未來一定要改革大峽谷、垃圾山等問題。

柯志恩今晚重返人口最多的行政區鳳山辦黃金周造勢活動，現場湧入眾多支持者。記者劉學聖／攝影