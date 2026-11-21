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選前倒數黃金周 蘇巧慧合體沈伯洋、賴總統三重舉辦造勢晚會
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚合體台北市長候選人沈伯洋、賴清德總統，跟著市議員候選人一同在三重三和國中舉辦晚會，在選前黃金星期六造勢催票。
選前倒數一周，蘇巧慧今晚合體沈伯洋、賴清德總統，跟著市議員候選人一同舉辦晚會造勢催票，賴總統牽著兩人的手，在滿場支持者的「凍蒜」聲中登場，在選戰最後倒數階段，呼籲支持者一人再拉一票，衝刺到最後關頭，一起將兩人一起送進市政府，翻轉雙北重新執政。
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