九合一選前黃金周末，民眾黨今晚在台北市政府前舉行全台大造勢，現場估逾3萬人到場。民眾黨創黨主席柯文哲致詞指出，他遭民進黨清算、騙票搜索，「賴祥德（指賴清德總統），我不會投降也不會屈服」，呼籲民眾11月28日用選票告訴民進黨，「台灣的未來不是民進黨決定。」台下支持者高喊「民進黨下台」。

柯文哲細數自己從台北市長到民眾黨主席所達成的政績，在台北市，他蓋社會住宅、改建傳統市場、改善鄰里交通、推動人行環境，逐個完成台北流行音樂中心、台北表演藝術中心到大巨蛋；盡管他總統大選落敗，還是跟民眾黨主席黃國昌一起推動司法改革，沒想到從京華城、北士科、五大市場改建，他每一個政績都被清算，甚至偽造事證騙票搜索他的家和民眾黨黨部。

柯文哲說，最可怕的不是他失去自由，而是沒辦法保護身邊任何一個人，甚至連陪伴父親走完人生最後一程的機會都沒有，這是他這輩子永遠無法彌補的遺憾。父親曾苦苦勸他不要從政，因為他親眼見識過228迫害父親，但他沒有聽父親的話。等到總統大選後，父親被診斷出癌症要開刀，他卻被抓進監牢，再也沒有機會說話。父親病重，他不在身邊；父親過世，他也不能守在靈前，參加完告別式之後，他繼續回到看守所，想盡孝卻不能。

柯文哲再喊「賴祥德，我不會投降也不會屈服」，一審他被重判十八年，但民眾黨已經從一個人變成一群人。台灣要有第三勢力，要讓政治回到理性、務實、科學。

談到立法院昨天表決普發現金2萬元的法案，柯文哲說，民眾黨支持全民共享經濟成果、還稅於民，但國家要有財政紀律，就算要普發現金也應該先建立制度，而不是哪個政黨選前想發多少，就發多少，根本是騙票政策；喊的最大聲的民進黨，居然只來了36個人，不能讓民進黨胡搞瞎搞。講到這裡，台下支持者一同高喊「民進黨下台」長達10秒。

柯文哲感謝黃國昌在他被押了之後扛起重擔，帶領民眾黨回到相信台灣可以變得更好的起點。他也感謝所有支持者，在他最困難的時候沒有放棄，在他被羈押的日子仍然為民眾黨努力。有人問他「都不能選了，你還要繼續努力嗎？」他的答案是「當然要」，因為台灣還有很多問題沒有解決，還有很多期待沒有實現，很多優秀的年輕人等著接下他的棒子，繼續向前走。

柯文哲呼籲民眾11月28日站出來投票，「讓我們用選票告訴民進黨，人民才是國家的主人，台灣的未來，不是由少數有權力的人決定，應該由每一個願意站出來的人民共同創造。」

民眾黨今晚在台北市政府前舉辦造勢晚會，創黨主席柯文哲（中）呼籲支持者1128出門投票，並一同高喊「民眾相挺台灣必贏」。記者余承翰／攝影