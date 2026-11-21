選舉進入最後倒數，「持續善政 必須有你」黃金周造勢大會今晚在中壢聯合競總舉辦，台東縣前縣長黃健庭、新竹縣長楊文科、前桃園縣長吳志揚、國民黨前主席吳伯雄等人出席活動，共同呼籲台下支持者，投票日當天要支持張善政，現場也湧入3.5萬位支持者塞滿現場。

黃健庭致詞時表示，四年前朱立倫徵召張善政選桃園市長，那次克服了很多困難，終於收復桃園，謝謝桃園鄉親給張善政支持，四年後的今天，可以驕傲的說當初的決定是對的，桃園的進步看得見。

黃健庭指出，桃園要成為一個國際級的幸福城市，需要一個有國際觀，有執行力、有實際的這個政績，過去在公部門的歷練非常的豐富，在企業的歷練非常的豐富，這個人就是張善政，而在議會也要有議長支持，議長邱奕勝也要高票當選。

楊文科指出，過去他跟張善政都一起在竹科園區內工作，有有三十多年的交情，張善政是清清白白，實在做事，非常有腦筋，宏觀的思維令人敬佩，所以選縣長時張善政也來挺我，這次跟四年前一樣，來相挺張善政，只有張善政是真正對產業發展有深刻認識，且有實際經驗。

楊文科表示，這幾年看到桃園的繁榮發展，科技是桃園的骨幹，也看到龍科三期的發展，還有很多科技園區廠商來設廠，桃園有張善政帶領，一定可以發展的好，桃園更是桃竹苗的領頭羊，希望張善政繼續努力帶領桃竹苗的發展。

吳志揚致詞時指出，選戰倒數最後六天，全台現在都在講善良，張善政帶起這個風潮，善政是最大公約數，是大家共同的價值，請大家堅持，讓張善政繼續帶領桃園前進，善良對抗陰險，正派對抗邪惡，呼籲支持者再團結一次，在最後的時間，幫張善政多多的拉票。

吳伯雄今天坐著輪椅由旁人協助登台致詞，吳伯雄說，桃園很難得有張善政這樣的人，要好好珍惜，他成功的特色與能力，會全力去溝通與引導議會，也希望議長、里長全壘打，這次拜託大家，一起來努力。

新竹縣長楊文科表示，桃園有張善政帶領，一定可以發展的好，桃園更是桃竹苗的領頭羊，希望張善政繼續努力帶領桃竹苗的發展。記者江婉儀／攝影

前桃園縣長吳志揚致詞時指出，選戰倒數最後六天，全台現在都在講善良，張善政帶起這個風潮，善政是最大公約數，是大家共同的價值。記者江婉儀／攝影

台東縣前縣長黃健庭致詞時表示，四年前朱立倫徵召張善政選桃園市長，那次克服了很多困難，終於收復桃園，謝謝桃園鄉親給張善政支持。記者江婉儀／攝影