爭取連任的新竹市長高虹安今晚在天公壇公園舉辦「黃金之夜」大型造勢活動，前桃園縣長吳志揚、國民黨立委王鴻薇、鄭正鈐到場站台。吳志揚肯定高虹安改善新竹棒球場、成立城市棒球隊，王鴻薇則提醒支持者「不要以為高虹安很穩」，呼籲選戰最後一周全力催票。

距離11月28日投票僅剩一周，高虹安今晚在天公壇公園舉辦造勢活動，現場由藝人郭子乾主持，吳志揚、王鴻薇等人接連登台助講，為高虹安連任拉抬聲勢。

吳志揚以曾任中華職棒會長的身分表示，4年前新竹棒球場啟用後發生球員受傷事件，甚至引發國際關注，讓新竹蒙羞。高虹安上任後沒有逃避問題，而是面對困難，逐步改善球場，過程還須承受前朝推諉卸責及網路攻擊，仍展現毅力完成改善工程。

吳志揚指出，新竹棒球場今年9月完成改善工程，11月1日迎來跨國棒球賽事，讓棒球重返新竹。他也肯定高虹安成立新竹市城市棒球隊，展現推動棒球發展的執行力，並呼籲中華職棒盡快完成球場場勘，讓職棒早日重返新竹。

王鴻薇則表示，高虹安是台灣政壇最有毅力、越挫越勇的政治人物，無論司法風波或大罷免，都沒有擊倒高虹安。她也批評前市長林智堅任內棒球場預算從3億元增加至12億元，卻因工程品質問題無法正常使用，肯定高虹安推動改善。

王鴻薇提醒，新竹市選情相較其他縣市較冷，支持者千萬不能掉以輕心，「不要以為高虹安很穩」，唯有選票真正投進票匭才能贏得勝利，呼籲11月28日集中選票、一票都不能少。

高虹安致詞時回憶，4年前選前黃金周同樣在天公壇公園造勢，感謝支持者再次到場。她表示，過去4年市府平均每2天就有一項建設開工或完工，政見達成率超過85%，並投入逾59億元推動18校24棟校舍新建及整建工程，持續落實當初承諾。

高虹安也特別以英文向現場外國朋友打招呼，介紹新竹米粉、貢丸、南寮漁港及香山濕地。她坦言，4年來面對許多打擊與挫折，但因市民支持才能繼續堅持，最後更呼籲選民用選票拒絕網路攻擊、羞辱及假消息，11月28日集中支持1號高虹安，讓她繼續為新竹服務。