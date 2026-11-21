選戰進入倒數，美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在台中舉辦「董事長開講粉絲見面會」，以「洋流的權貴」為演講主題，分析，「洋流」是民進黨無上限的流行宣傳以及娛樂化的政治迷幻藥，麻醉年輕人的選票，並公開呼籲選民支持國民黨台中市長候選人江啟臣。

吳子嘉表示，他今晚演講主題為「洋流的權貴」，分析民進黨近期主打的「洋流」串聯造勢，本質上是預算無上限的流行宣傳與娛樂化的「政治迷幻藥」。他認為，這類造勢活動旨在透過震耳欲聾的音樂與歡呼聲麻醉年輕選票，試圖讓青年族群暫時忘卻低薪與高房價的現實痛苦，以及對言論自由受限的擔憂。

吳子嘉直言，一股由國家機器與金錢催生出來的洋流，若缺乏靈魂與廉恥，便會淪為吞噬台灣民主的亂流。

吳子嘉也質疑，民進黨台中市長候選人何欣純丈夫涉賄爭議，要怎麼跟台中人交代？並點名檢視何欣純在立院投票無煤中火投反對票，老人健保三次表決通通沒投，國定假日通通反對。洋流可以把網路聲量搭得很高，但沒有辦法拉低台中人的廉潔、廉政的標準，即使有民進黨提名及賴清德總統背書，但是最後這個關卡，只有台中人才能幫她把關。

吳子嘉強調，民主選票不應淪為權貴家族的營業執照，台中正是擋下黑金惡浪的第一道防線。他向現場及線上觀眾喊話，懇託大家集中選票支持具備青年特質與專業背景的江啟臣，藉此延續現任市長盧秀燕八年的執政基礎，守住台中的青年與台灣民主的淨土。