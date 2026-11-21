前桃園縣長、國民黨前主席朱立倫今晚出席桃園造勢晚會，回顧擔任八年縣長的經歷，肯定張善政四年來帶動桃園發展，並呼籲鄉親踴躍投票，支持張善政連任市長及國民黨議員團隊。

朱立倫致詞時表示，桃園是大家共同的家，張善政也是桃園的驕傲。他回顧自己擔任八年桃園縣長期間，與地方鄉親共同打拚的歷程，感謝張善政願意回到桃園服務，承擔市政責任，帶領桃園持續向前發展。

朱立倫指出，當年他擔任桃園縣長時，張善政曾在桃園龍潭的宏碁服務，之後投入國家高速電腦相關工作，並陸續擔任科技部首任部長、行政院副院長及行政院長，累積豐富的科技與行政經驗。

朱立倫說，四年前他向張善政提出邀請時，認為桃園若要持續起飛、邁向國際，需要具備高學歷、專業資歷及行政經驗的領導者，當時張善政決定回到桃園參選，與地方鄉親共同打拚，讓他相當感謝。

朱立倫也肯定張善政四年來的施政成果，表示桃園已成為全台發展快速、人口增加最多的城市，城市建設及各項發展都有所進展。他認為，這些成果是市府團隊與地方共同努力的結果，也期待張善政能繼續帶領桃園推動各項建設。

距離投票日僅剩六天，朱立倫最後向現場支持者喊話，呼籲鄉親展現智慧與團結，除了自己踴躍投票，也要積極向親友催票，將支持化為實際選票，讓張善政爭取連任，同時支持市議長邱奕勝帶領的國民黨議員團隊，為桃園未來持續打拚。