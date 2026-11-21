民進黨台中市長候選人何欣純「台中民主之夜」造勢活動今晚在神岡區舉辦，副總統蕭美琴站台送她工程帽說，11月28日就是何欣純戴上工程帽領導台中市上工的日子，何欣純上任立刻上工，全力加速台中建設。

台中市神岡區為綠營重要票倉之一，國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚在神岡區舉辦造勢活動，今晚何欣純也在神岡區辦造勢活動；副總統蕭美琴助講，送何欣純一頂工程帽，帽子上寫「市長何欣純」，蕭美琴說工程帽有三個意義，包括走進第一線，安全與責任，台中建設要全面啟動和加速，她說台中有很多大家期盼已久的重大公共工程一再卡關，送上工程帽代表何欣純上任立刻上工，全力加速，因為何欣純最懂台中。

內政部長劉世芳表示，看到現場大家能量滿滿，大台中市未來迎向國際，需要接地氣市長，何欣純是普通平凡家庭出生，她是長女很辛苦，她當議員和立委重視教育與社會福利，對每個家庭像自己家人疼惜，保持從政初心，何欣純拚選票靠地方服務實力，不是公子哥，一棒接一棒要接到哪裡。

何欣純致詞表示，她今天要拜託大家，離投票還有剩六天的時間，到神岡這個民主的聖地，她懇求大家，作伙來打拚，給我們的孩子一條康莊大道，她已準備好了，大家給她機會，她一定實現政見，包括老人健保補助延續。

民進黨台中市長候選人何欣純「台中民主之夜」造勢活動今晚在神岡區舉辦，副總統蕭美琴助講。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純「台中民主之夜」造勢活動今晚在神岡區舉辦，現場湧入很多支持者。記者游振昇／攝影