「選戰第一線」今晚前進新竹縣竹東鎮開講，國民黨前立委、曾任中央警察大學教授游毓蘭到場聲援國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，針對檢警選前搜索徐欣瑩競選團隊、查扣電腦等設備，質疑搜索範圍及程序正義，更直言司法不應因政治顏色而有不同標準。

游毓蘭表示，自己長年在中央警察大學任教，許多檢警人員都是她的學生，理解第一線執法人員面臨績效壓力，也知道檢警近期積極查察賄選，但對於選前關鍵時刻搜索候選人競辦、查扣電腦等作法，仍感到難以理解。她直言，從過去執法經驗來看，像這次的情況相當少見。

游毓蘭指出，徐欣瑩團隊李姓年輕女助理疑因在社群平台轉發訊息並提出疑問，遭檢警調查。她認為，若偵辦案件需要查扣當事人使用的筆電，尚可理解，但質疑為何連辦公室其他電腦也遭查扣，相關搜索範圍是否符合必要性，應向外界說明。

她更質疑，距離投票只剩一周，競選團隊電腦可能涉及支持者名單、文宣及選戰策略等敏感資訊，檢警在此時查扣設備，恐引發選舉公平性的疑慮。她反問，究竟是為了調查助理，還是想了解徐欣瑩最後階段的選戰部署？

游毓蘭以警察大學的教學經驗強調，司法最重要的是公平與程序正義。她提到，自己過去教導學生時，常以蒙眼的正義女神為例，說明執法不能因當事人的身分、財富或政治立場而有差別待遇。正義女神蒙住雙眼，就是提醒司法不應受到外在條件影響，「要一視同仁，不可以有顏色」。

游毓蘭也批評，部分涉及國民黨人士的案件，檢警偵辦速度相當快，反觀民進黨相關爭議，卻讓外界質疑處理標準不一致。她並舉高雄及其他政治人物遭調查的案例，質疑司法機關是否因政治立場而有差別待遇，強調司法公信力必須建立在公平執法之上。

游毓蘭強調，自己過去任教期間，歷經不同政黨執政，也曾在多位民進黨籍內政部長任內服務，警察本就應依法行政，不論誰執政，都不能將警察與檢調當成「錦衣衛、血滴子」，利用國家機器對付政敵。

她呼籲選民在11月28日踴躍投票，透過選票表達對司法公正及民主制度的期待，強調台灣得來不易的民主法治，不應因選舉競爭而受到傷害。