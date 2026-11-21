桃園市長選戰升溫，國民黨今晚在機捷A22老街溪站舉辦「張善政x邱奕勝『持續善政 必須有你』黃金周造勢大會」，現場湧入約3.5萬名支持者。包括前中廣董事長趙少康、前台東縣長黃健庭、新竹縣長楊文科均到場力挺張善政，趙肯定市府禁止水庫及陂塘設置光電，並呼籲支持者積極催票。

國民黨桃園造勢晚會在中壢登場，儘管晚間氣溫降至攝氏16度，現場仍有大批支持者冒著寒風參與。前台東縣長黃健庭、新竹縣長楊文科及中廣前董事長趙少康接連上台助講，為張善政及國民黨團隊拉抬聲勢。

趙少康致詞時，將水庫光電議題列為談話重點。他提到，近期烏山頭水庫及翡翠水庫是否設置光電設施引發社會討論，但張善政上任桃園市長第一年，就已明確表態，石門水庫、陂塘及濕地均不應設置光電設施。

趙少康認為，桃園擁有石門水庫及大量陂塘、濕地，相關政策攸關水質與民眾飲水安全，張善政及早表明立場，展現對環境保護的重視。他也提及，賴清德過去曾公開肯定張善政，稱讚他能為桃園帶來進步，尤其台南發生大地震期間，張善政曾在短短三個月內多次前往關心災情，不分黨派協助地方。

不過，趙少康也將矛頭指向中央政府，批評朝野在老農津貼及65歲以上長者健保費等民生政策上缺乏合作，儘管立法院已通過相關照顧措施，行政部門卻未配合執行，影響老農及長者權益。他藉此強調，政府應以民眾福祉為優先，不應讓政黨立場凌駕民生需求。

針對外界質疑張善政「心不在桃園」，趙少康則以交通、教育及社會福利政策反駁。他指出，桃園捷運綠線北段即將通車，南段及整體捷運路網也朝2030年前推動的目標邁進，相關建設都是市府任內持續推動的工作。

在教育方面，趙少康表示，張善政四年來改善100所學校通學步道，提升學童上下學安全，並推動21萬名學生免費營養午餐及免費教科書政策。他認為，市政表現應該以具體建設及政策成果檢驗，而非僅憑政治口號評斷。

趙少康也提到張善政的學經歷，指出張善政畢業於台灣大學土木工程學系，取得美國史丹佛大學土木工程碩士及康乃爾大學土木環工博士，具有學術與行政歷練，具備推動城市建設的專業能力。

黃健庭則回顧四年前國民黨徵召張善政參選桃園市長的過程，當時黨主席朱立倫克服不少困難完成徵召，如今張善政執政成果逐漸展現，也證明當年的決定正確。他認為，桃園要成為國際級幸福城市，需要具備國際視野、行政經驗及執行能力的市長，張善政是適合的人選。

黃健庭也特別向在桃園工作、生活的台東鄉親喊話，希望返鄉投票或在桃園投票的鄉親，都能支持張善政及國民黨團隊，並為議長邱奕勝等黨籍參選人爭取支持。

新竹縣長楊文科則以桃竹苗區域發展為主軸，強調桃園、新竹在科技產業及經濟發展上關係密切，地方政府之間需要有經驗的夥伴共同合作，才能帶動區域產業升級及整體繁榮。他此行也代表桃竹苗科技發展的合作立場，表達對張善政的支持。

趙少康再次提醒支持者，不要因外界認為桃園選情穩定就掉以輕心。他指出，選舉不到開票結束，都不能認為勝券在握，呼籲支持者除了自己出門投票，也要積極向親友拉票、催票，將對張善政四年施政的肯定化為選票，爭取高票連任。

新竹縣長楊文科到場請託民眾支持張善政。圖／youtube

前中廣董事長趙少康大讚張善政，拜託民眾支持。圖／翻攝youtube