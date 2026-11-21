民眾黨今晚舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，台北市長蔣萬安登台致詞，並與民眾黨前主席柯文哲同台。蔣萬安致詞時除了提到柯文哲打下的基礎，還說上任第一年，仔細看了黃珊珊前副市長市政白皮書七大計畫，讓北市好的構想實踐。

蔣萬安致詞指出，要謝謝台北市議會民眾黨團的夥伴，在他上任第一年，送給他黃珊珊副市長市政白皮書，黃珊珊總共提了七大計畫，仔細的看，包括當時提出淡水河岸R.O.D再生，也是市府在進行全面淡水河岸的改造。

蔣萬安說，黃珊珊提出城南羅斯福路的計畫，台北大巨蛋啟用以後，也讓東區復甦，她提到包括打造首都中央公園，也是市府團隊提出松機遷移非常重要的參考依據。

蔣萬安表示，像談到城南羅斯福路計畫、包括川端橋的再造、包括台北文學館的建設，都是讓這些好的構想能夠實踐。還有忠孝東路的漫步通道，也讓東區復甦，這些不只是讓柯前市長好的政策我們延續，好的構想，「我們具體來實踐」。