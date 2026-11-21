民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在三重辦萬人造勢，台北市長候選人沈伯洋合體相互拉抬，賴清德總統壓軸助陣，他說，台灣民主已進步到要迎接新世代，新世代也做好準備要扛起新時代，新北由蘇巧慧來扛，北市由沈伯洋來擔，力拚跨過淡水河雙城雙贏，開啟雙北雙城論壇里程碑。

「選戰到最後，愈要小心，中國也在介入這場選舉。」賴清德提醒支持者，選戰走到最後一哩路，要衝刺催票到最後，更要挺住，不要受干擾。

賴清德說，蘇巧慧、沈伯洋兩人緣分深，昔日在美國留學時相互照顧，如今雙雙投入市長選戰，兩人一路相互扶持，即便遇到對手抹黑、造謠，他們堅持正面、陽光、溫暖的競選方式，不與對手惡言相向，創造出新的選舉文化是很可貴之處。

賴說，城市發展過程既競爭又合作，昨天綠營縣市長候選人齊聚在台中，那場面讓他非常感動，城市之間可以互相合作，也可保持良性競爭態勢。

「蘇巧慧就像新北的好媳婦，政見非常貼心。」賴清德細數蘇巧慧提出的多項重要政見，他說，身為新北子弟，看到蘇巧慧的政見非常感動，讓他對新北的未來非常期待。

賴回顧到，2008年選舉，民進黨區域立委只拿到13席，當時三重2席立委都當選，由此可見三重的民主素養深厚，他有信心，三重大贏，蘇巧慧就一定贏。

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者林昭彰／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者林昭彰／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者林昭彰／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影

新北綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者許正宏／攝影