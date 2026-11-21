民眾黨今晚在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜，「館長」陳之漢在台上表示，誰敢站在民進黨的對立面，司法、檢調時時刻刻找上門。針對台北市長選舉，陳之漢將民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」稱為「錢流」，如果沈伯洋支持者是「小水滴」，「那我們就是烘乾機」。

陳之漢說，民眾黨創立是地獄開局，創黨主席柯文哲2024年9月被迫入獄，在最困難的時候，現任黨主席黃國昌挑下擔子；這兩年，非常多叛徒本來是民眾黨，加入是因需要柯文哲的光環，要靠柯文哲達到政治利益的目標，後來投向民進黨，進入民進黨的政論節目，看看那些政論節目上的人的嘴臉，看看民進黨在台灣近11年的執政，給了台灣人什麼？

陳之漢表示，今天所有人都知道，在台灣走政治這條路，要有名有錢甚至有流量，那必須是民進黨；誰敢站在民進黨的對立面，司法、檢調時時刻刻找上門。

針對沈伯洋，陳之漢說，有人稱「洋流」，他說是「錢流」，台灣的人民用聰明的頭腦思考，花了多少錢，就要賺多少錢。流量可以買，媒體可以買，司法也可以控制。他呼籲，如果大家忍不了，在11月28日就要出門投票，如果他們（指沈伯洋支持者）是「小水滴」，「那我們就是烘乾機」。