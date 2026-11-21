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陪李四川三重造勢 侯友宜盼「有經驗接棒人」續推新北建設
新北市長侯友宜晚上現身三重造勢音樂會，陪同國民黨籍新北市長候選人李四川大進場並上台助講。
侯友宜在致詞中推薦李四川為具備經驗的接棒人選，他指出，在眾人多年努力下，新北市持續成長茁壯，現階段正處於大建設發展的關鍵時刻，期盼有經驗、有能力的李四川能夠順利接棒，帶領新北市的未來發展得更好。
李四川表示，自己一定會運用40年累積的公務經驗，在侯友宜已奠定的市政基礎上，加速守護與規劃新北市的各項建設。
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