新北市長侯友宜晚上現身三重造勢音樂會，陪同國民黨籍新北市長候選人李四川大進場並上台助講。

侯友宜在致詞中推薦李四川為具備經驗的接棒人選，他指出，在眾人多年努力下，新北市持續成長茁壯，現階段正處於大建設發展的關鍵時刻，期盼有經驗、有能力的李四川能夠順利接棒，帶領新北市的未來發展得更好。

李四川表示，自己一定會運用40年累積的公務經驗，在侯友宜已奠定的市政基礎上，加速守護與規劃新北市的各項建設。

新北市長侯友宜晚上陪同國民黨籍新北市長候選人李四川出席三重造勢音樂會，民眾到場支持。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（前左）晚上現身三重造勢音樂會，陪同國民黨籍新北市長候選人李四川（前右）大進場。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（左）晚上現身三重造勢音樂會，陪同國民黨籍新北市長候選人李四川（右）大進場並上台助講。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（左二）晚上陪同國民黨籍新北市長候選人李四川（中）出席三重造勢音樂會，李四川表示，自己一定會運用40年累積的公務經驗，在侯友宜已奠定的市政基礎上，加速守護與規劃新北市的各項建設。記者林伯東／攝影