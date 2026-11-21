高雄市長選戰進入最後黃金周，國民黨市長候選人柯志恩今晚在鳳山大票倉舉辦造勢晚會，立法院長韓國瑜壓軸站台，昔日「韓流」支持者也紛紛現身，現場旗海飄揚，現場湧入超過3萬人，彷彿重現當年韓流氣勢。韓國瑜火力全開，直指高雄人給民進黨30多年執政機會，反問「民進黨是高雄的爸爸嗎？」更點名新潮流派系，直言「新潮流不是台灣人的阿公」，呼籲選民用選票決定高雄未來。

韓國瑜今晚現身造勢會場，成為全場焦點，許多久違的韓粉也重返造勢現場，熱情揮舞國旗、吶喊加油，讓人想起昔日韓流席捲高雄的盛況。隨著韓國瑜登台，現場歡呼聲不斷，支持者高喊加油，將晚會氣氛推向高潮。

面對支持者熱情，韓國瑜開場不改幽默本色，笑稱自己「融化了、融化了，像一塊奶油一樣」，表示立法院開會氣氛嚴肅，朝野黨團衝突激烈，但一回到高雄，立刻被鄉親熱情融化，「韓國瑜像一塊奶油，被大家的熱情給融化了」，逗得台下笑聲連連。

韓國瑜提到柯志恩與媽祖同一天生日，形容柯志恩是「媽祖賜給我們高雄最好的禮物」，並稱讚她的能力、口才、操守及表達能力，對她有高度信心。

韓國瑜表示，高雄理應成為全台灣經濟發展、教育、環境保護及照顧弱勢的模範城市，可惜長期被政治衝突及意識形態包圍。他以美國、中國大陸及日本為例，指出政治中心與經濟重鎮不一定集中在同一城市，台灣政治中心在台北，但最有經濟活力的城市應該是高雄。

韓國瑜說，高雄幅員遼闊，有山有水，兼具空港、海港及產業發展條件，具備成為全台灣最富裕城市的潛力。他期待柯志恩當選後，帶領市民捲起袖子、埋頭苦幹，全力招商引資，吸引國際企業進駐，創造更多就業機會，讓高雄年輕人不必離鄉背井，也能找到好工作。

談到人才培育，韓國瑜指出，高雄國中、小學合計317所，教育是城市競爭力的根本，應從下一代扎根，推動中英文雙語教育。他也盛讚柯志恩是立法院英文能力最好的委員，未來不僅要用國語、台語說高雄故事，更要用英語向全世界介紹高雄，讓國際看見港都的美好。

韓國瑜接著將矛頭指向民進黨，表示從過去高雄縣到高雄市，高雄人對民進黨已經夠好，給了30多年執政機會，質疑為何選民每次都要支持同一政黨。他強調，選票是人民手中最神聖的權利，應該用來決定城市發展方向，而非受政黨及派系綁住。

他也以小鳥飛翔比喻未來市政團隊，表示再美麗的小鳥，要飛上天空都需要兩隻翅膀，一隻是市長柯志恩，另一隻則是國民黨議員，唯有市長與議會攜手合作，才能讓高雄「一飛衝天、發光發熱」，重新展現城市活力。

韓國瑜最後呼籲支持者凝聚力量，盼透過11月28日選票，讓高雄迎來不同的發展方向。

柯志恩支持者製作手板應援。記者郭韋綺／攝影

高雄市長選戰進入最後黃金周，國民黨市長候選人柯志恩今晚在鳳山大票倉舉辦造勢晚會，立法院長韓國瑜壓軸站台，昔日「韓流」支持者也紛紛現身，現場旗海飄揚。記者劉學聖／攝影