無黨籍金門縣長候選人張國威今天晚間舉辦「群星嘉年華、金門正派大團結造勢晚會」，邀請金曲歌王洪榮宏、南方二重唱、歌手賴慧如及「金門女兒」王晴接力演出，儘管夜間氣溫偏低，仍吸引近300名民眾到場捧場，張國威也邀請日前公開表態支持的縣長候選人李文良站台，兩人同台展現合作氣勢，現場響起「威哥加油」、「李文良凍蒜」的聲音。

這場晚會從下午5點一直到8點多，在活動中場，張國威與李文良及夫人陳翠鴻一同上台。張國威表示，金門需要改變，要讓金門更好，就必須凝聚正能量，因此他一個月前便著手籌辦這場活動，直到前兩天，才毅然決定轉而支持理念相近的李文良，希望共同打造清廉政府，他澄清兩人之間沒有交換條件或私相授受，盼為金門下一代找到希望。

張國威直言，評斷一個人好不好，要看口碑而不是口號，批評有些人「聲量最大，但不見得是合適的人」，如果選錯人，將是金門的一場災難。他強調，今天雖然是自己的造勢場次，他特別邀請李文良擔任貴賓，就是希望原本支持他的選民能將選票轉投李文良。

李文良則感謝張國威將對金門的熱愛化為大愛，在政見發表會上公開支持他。他表示，兩人沒有任何利益交換，今天張國威也特別安排他共同參與車隊遊行，讓他感受到賓至如歸，彷彿回到自己的場子。

李文良指出，縣長選舉攸關金門未來，好的縣長至少應具備品德、能力、格局及胸懷四項條件，不僅要有帶動縣政的能力，也要了解兩岸情勢、具備國際觀，更重要的是凡事以金門優先。他並以台北市長蔣萬安提出松山機場遷移議題為例，質疑立委陳玉珍未以金門利益為優先，反而呼應黨意。

對於外界質疑李文良不是金門人、選民可能投不下去，張國威也替他抱屈，指出李文良在金門服務25年，沿途拜票時，不少民眾都是他的學生，都稱呼他老師，學生也對他十分尊敬。他認為，李文良長期在金門付出，對地方的感情與投入有目共睹，「他比金門人還愛金門」，呼籲鄉親不要以出生地衡量一個人，而應看他的品德與實際作為。

無黨籍金門縣長候選人張國威今天晚間舉辦「群星嘉年華、金門正派大團結造勢晚會」。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長候選人張國威今天晚間舉辦「群星嘉年華、金門正派大團結造勢晚會」，體感溫度僅12度，但仍吸引不少民眾到場。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長候選人張國威今天晚間舉辦「群星嘉年華、金門正派大團結造勢晚會」，邀請金曲歌王洪榮宏（中）到場獻唱，不少民眾都衝著他到場。記者蔡家蓁／攝影