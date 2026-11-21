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影／柯文哲、蔣萬安同框 柯：洋流是個幻象
台北市長蔣萬安晚上前往台北市政府前參加民眾黨舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，並與民眾黨創黨主席柯文哲同台，力挺蔣萬安連任成功。
柯文哲對蔣萬安表示，只要看穿「洋流是個幻象」就會贏的。柯文哲表示，只要穩紮穩打就贏沒問題、穩紮穩打，不要理那個洋流那個幻象。
柯文哲問蔣萬安說，要不要送你一本「金剛經」？辦公室好幾部，隨便送你。你就給他看一看，「一切有為法，如夢幻泡影」。
柯文哲再次表示，如此就不會被那個洋流的幻象迷惑住。穩紮穩打，你會贏的，放心啦，我們AI都算過了。
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