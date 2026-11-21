民眾黨今晚在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜，國民黨立委到場支持，齊聲為創黨主席、台北市前市長柯文哲抱不平。國民黨立委羅智強喊支持者用選票還給柯文哲公道，用選票讓藍白全壘打，用選票支持台北市長蔣萬安。

民眾黨今晚舉辦決勝之夜，國民黨立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、葛如鈞和賴士葆等到場支持。

羅智強說，這場選戰，他有三個願望。第一個，用選票還柯文哲公道；第二個，用選票讓藍白全壘打；第三個，用選票支持「五告讚」的蔣萬安。一起用選票守護台灣的善良，守護台北的好水。

徐巧芯說，謝謝民眾黨好朋友總是站在第一線，為中華民國、為台灣奮戰。謝謝民眾黨好朋友無所畏懼，好的市政要一棒接一棒，好的市長跟議員互相來成就。這場選舉是重要的期中選舉，要讓民進黨的中央政府知道：「你們做錯了！我們要教訓你！」

李彥秀說，民進黨執政這麼多年，民進黨的專制獨裁，包括這場選戰，司法的打壓，大家看到了嗎？這次在野在許多地方的合作，要讓民進黨知道，好人如果安靜，壞人就會囂張。

葛如鈞說，抬頭看看明月，明月昭昭，月亮是白的，柯文哲是清白的，但有人的心是黑的，要在翡翠水庫蓋光電板的人的心是黑的，要大家吃毒油、沒人願意負責的人的心是黑的，這次一定要藍白全壘打。