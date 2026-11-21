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攜手沈伯洋相互拉抬 蘇巧慧：「洋流慧聚」代表新態度、新價值
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在三重區辦造勢晚會，她與北市長候選人沈伯洋同台相互拉抬，祭出「洋流慧聚」氣勢。蘇一開場就與沈伯洋互虧，展現好交情。蘇巧慧的公婆今晚也坐在台下力挺。
蘇巧慧直言，對於她與沈伯洋帶起的一股旋風，「今年的風潮有點意外，又不會太意外」，大進場時遇到偶像般的待遇，她感受到的是期待的重量，要扛起的責任，迎戰城市的挑戰，需要更多水獺戰士一起站出來。
蘇談到，在城市發展歷程，通常第一代談軍事，第二代談政治，第三代談文化，她是扎扎實實、新北市培育出來的市長候選人，這是她與過去民進黨市長候選人較不同之處，「花會連著根，還能牽起更多城市」，讓北北基桃這1000萬人的大舞台愈來愈亮。
蘇巧慧說，「洋流慧聚」代表的是新態度、新價值，許多人都期待城市更好，現在就是一個契機。
新北市長選情緊繃，投票前選前黃金周，藍綠兩軍今晚在三重造勢拚場，兩個陣營造勢地點相隔約3公里，互別苗頭意味濃，造勢現場氣氛沸騰，支持者頂著寒風揮旗力挺。造勢晚會主持人綠委李坤城、林楚茵喊出，晚間到場的支持者逾2萬人。
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