民眾黨今晚舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，台北市長蔣萬安與民眾黨前主席柯文哲同台。蔣萬安指出，柯前主席這幾年遭受極大委屈，今年的選舉，要用手中選票，告訴這個政府「我們拒絕司法成為政治追殺的工具」。

蔣萬安上台致詞指出，司法絕對不能雙標，不能讓民眾質疑，碰到綠的就停止，碰到藍白就追殺。看到柯主席這幾年遭受極大的委屈，至今還要面對檢調、司法繼續的奮戰，更讓人心痛這樣的情況持續惡化。

蔣萬安說，今年的選舉，看到藍白候選人都不敢辦活動，生怕遇到莫須有的司法介選，但是綠營的候選人有恃無恐，而且還持續的造謠。

蔣萬安指出，今年的選舉，不只是對於市政願景的選擇，更是用手中這一張選票，告訴這個政府，「我們拒絕司法成為政治追殺的工具」；他也說，在野陣營共同的目標，是2028要贏得勝選，2028要勝選，2026就一定要贏。

蔣萬安也說，所有的好朋友，集中力量，跟萬他一起守住台北，守住2026，選戰剩最後的七天，是一場像拔河的拉鋸戰，越像拉鋸，越需要抓緊手中這條繩子，更需要踩穩腳步，更需要團結隊形，奮戰到最後一刻，絕不鬆手，團結一致，贏得勝選。