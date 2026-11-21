九合一選前黃金周末，民眾黨今晚在台北市政府前舉行全台大造勢，國民黨籍台北市長蔣萬安上台致詞時談及前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲過去政見、感謝民眾黨支持者，並批評民進黨司法不公。柯文哲於蔣完成致詞後走上舞台，兩人同台。柯文哲表示，台北市長要選正直、善良、認真做事的人，不要選搞認知作戰的、搞大罷免、搞仇恨、搞對立的。

蔣萬安及藍委約7時30分抵達會場，蔣萬安致詞談及，感謝柯文哲為台北市政打下好基礎，2022年交接台北市長時，柯文哲的勉勵他沒有忘記，這4年也延續市政。他也提到中央政府三度發函台北市政府要在翡翠水庫設光電板，柯文哲第一次擋下，接著他也擋下兩次，表示要反對民進黨錯誤政策。此外，蔣萬安也抗議司法不公，喊話民眾出來投票。

蔣萬安致詞後半段，現場的螢幕畫面切給柯文哲與夫人陳佩琪，柯文哲微笑點頭，不時鼓掌。當蔣萬安完成致詞後，柯文哲鼓掌隨後走上舞台。

柯文哲說，「全台灣媒體都在等這一秒」，問他台北市長要怎麼表態；台北市長要選正直、善良、認真做事的人，至少是正常人，不要選搞認知作戰的、搞大罷免、搞仇恨、搞對立的。

柯文哲轉向蔣萬安說，「要看穿洋流幻象，你會贏的」，只要穩紮穩打就會贏。他還對著蔣萬安說，「要不要送你一本金剛經？辦公室有好幾部，只要唸一唸就不會被洋流迷惑。」

柯文哲、蔣萬安與台上的國民黨立委、台北市議員候選人牽手高喊「民眾相挺，台灣會贏」，柯蔣終於同台，被視為藍白在北市選戰合作的最後一塊拼圖。

民眾黨今晚在台北市政府前舉辦「民眾相挺 台灣必贏」造勢晚會，支持者手舉標語力挺。記者余承翰／攝影