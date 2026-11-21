國民黨新北市長候選人李四川今天接連鶯歌、淡水出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻造勢活動，累計湧入超過6000名鄉親與百位里長到場力挺。李四川表示，城市發展須有完善交通配套，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」、「淡北快線」及「汐東線延伸」等建設，打造雙北30分鐘核心生活圈，以交通帶動產業並創造更多在地就業機會。

李四川抵達兩場造勢會場進場時，現場支持鄉親夾道簇擁，大家爭相上前握手、合影留念，現場加油與歡呼聲此起彼落，展現出滿滿的熱情與凝聚力，也凸顯李四川在基層深耕累積的超高人氣與選戰聲勢。

在軌道與區域交通布局上，李四川指出，未來將全力推動「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新莊、新北大巨蛋及土樹三鶯地區，建構雙北30分鐘核心生活圈，讓交通建設帶動產業發展、產業進一步創造就業。同時，他也將持續推展捷運跨域路網，包括三鶯線延伸桃園八德、萬大中和樹林線銜接桃園捷運棕線，以及汐東線連結基隆捷運等，讓捷運路網串連基北北桃生活圈，全方位打通四市的交通任督二脈。

談及城市產業與地標建設藍圖，李四川表示，自己已提出「南有巨蛋城、北有科學城」的發展構想，規劃在樹林推動新北大巨蛋，並在板橋規劃小巨蛋。他期望透過承辦大型體育賽事、發展演唱會經濟以及引進國際展演活動，吸引人潮走進新北，進而帶動觀光旅遊、活絡在地商機，並為市民創造更多元的就業機會。

針對淡水地區的發展需求，李四川說明，未來將推動「淡北快線」，並與台北市規劃中的社子捷運進行整合，串接台北雙子星、北士科與淡海科學城，同時加速淡海新市鎮二、三期高科技產業園區開發，打造淡海科學城以吸引優質產業進駐、增加在地工作機會。此外，他也承諾興建「淡海新市鎮醫院」，結合高齡長照與復健醫療體系，完善照顧北海岸鄉親與長輩的健康。

回顧市政傳承與責任重量，李四川坦言，接下新北市長侯友宜的這一棒「比鐵鎚還重」，接下的不僅是一個位置，更是對404萬新北市民沉甸甸的責任。他提到，侯友宜執政8年來帶領新北市穩健進步，日前公布的「全球幸福城市指數」中，台灣僅兩座城市入榜，新北市名列第44名、居全國第一，自己當選後定會全力以赴延續建設成果，一棒接一棒讓新北更棒。

到場力挺的侯友宜則表示，李四川從基層一路打拚逾40年，始終秉持認真服務的精神，如今願意承擔市長重任，將一生累積的專業與實務經驗奉獻給城市。侯友宜呼籲全體市民給予全力支持，期盼將這份治理責任順利交棒給李四川，讓新北市持續穩步向前邁進。

今日鶯歌與淡水兩場造勢活動皆展現藍營與地方政壇的高度凝聚力，包括新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、立委洪孟楷，以及無黨團結聯盟總召蔡錦賢等人皆親自到場站台力挺，與滿場鄉親共同為李四川及地方議員參選人加油打氣。

國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜陪同連跑鶯歌、淡水，出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻雙場造勢，破6千人挺交棒，拚新北升級。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜陪同連跑鶯歌、淡水，出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻雙場造勢，破6千人挺交棒，拚新北升級。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜陪同連跑鶯歌、淡水，出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻雙場造勢，破6千人挺交棒，拚新北升級。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今天由新北市長侯友宜陪同連跑鶯歌、淡水，出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻雙場造勢，破6千人挺交棒，拚新北升級。圖／李四川競辦提供