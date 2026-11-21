新北市長激戰，國民黨新北市長候選人李四川在今天選前黃金周展開密集掃街拜票行程，一早狂掃中和、板橋、鶯歌、淡水等地，今晚則直搗綠營票倉三重出席造勢活動，且二度同框市長侯友宜，現場吸引超過三千人出席，民眾手持國旗及競選旗幟為李四川加油吶喊，氣氛熱烈。

蘇巧慧今晚在三重辦洋流慧聚造勢活動，李四川也在三重造勢，活動採音樂會形式，許多民眾攜家帶眷到場，也有人帶家中寵物前來，現場許多歌手輪番上陣，猶如一場嘉年華會，當李四川與侯友宜大進場時，現場氣氛沸騰，民眾不斷高喊「李四川凍蒜、侯友宜加油」。

侯友宜表示，八年來他非常感謝里長的協助讓他順利推動及完成許多建設，今天要拜託大家支持李四川來當他的接棒人，他跟李四川一樣「都是只會做不會說」但卻有為這片土地打拼及服務的心情，且一定說到做到，他在新北有很多沒完成的工作，相信李四川會扛起所有的責任，他呼籲所有朋友在11月28日投給李四川，讓市政一棒接一棒。

侯友宜表示，李四川到這年紀還願意出來為大家做牛做馬，大家可以見證李四川是會做事的品牌，現在選前最後一周，要麻煩大家要一個一個的拜託，一張又一張票的努力爭取，在最後時刻幫李四川拉票催票，不管二十八日颳風下雨都要出來投票。

李四川致詞時表示，感謝所有鄉親在這麼冷的天氣前來支持，過去剛到台北縣服務時，三重地區還會淹水，他一點一滴治好淹水，在新北副市長時期，責任區就是三重、蘆洲等地，與在地鄉親非常熟悉，他感覺這次侯市長交的棒比鐵鎚還重，但他一定馬上上工，好好把侯市長奠定的基礎繼續發展。

李四川也再拋政見，他表示要施作大漢溪縱貫線，捷運從台北民生汐止線到大稻埕，一路延伸淡水河到三重，到到新莊、土城到三鶯線，之後接綠線到桃園八德，另也跟台北市長蔣萬安一起在忠孝碼頭建景觀橋等。他更強調，最近立院通過長者六十五歲健保免費，但行政院不副署，拜託十一月二十八日投票給他，到時中央不做他來做。

李四川今晚直搗綠營票倉三重出席造勢活動，且二度同框市長侯友宜，現場吸引超過三千人出席，民眾手持國旗及競選旗幟為李四川加油吶喊，氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影