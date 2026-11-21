九合一選舉進入最後衝刺階段，民眾黨今晚舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，台北市長蔣萬安也登台致詞，並與民眾黨前主席柯文哲同台。蔣萬安推崇柯文哲的政績，並喊選對的人就能夠讓好的政策延續，選錯的人就會是一場災難。

蔣萬安指出，非常高興和榮幸受民眾黨夥伴的邀請參加場活動，讓他有機會可以表達由衷感謝。這幾年民眾黨的夥伴和國民黨，同身為在野陣營，並肩作戰、監督政府、守護台灣，過程非常的艱辛，但是大家都為了共同目標，捍衛正義、公理，沒有放棄、堅持攜手往前邁進。

蔣萬安指出，不管民眾黨或國民黨，都提出非常優秀的縣市長候選人以及議員的候選人，未來都會是台灣非常重要的領袖。他說，市政是一棒接一棒，要再一次由衷感謝柯前市長，8年任內為台北市各項市政建設，不管是完成，或者是做的規畫，打下了深厚基礎，才能市府團隊，在堅實的基礎之上，持續的往前推進。

蔣萬安回憶，4年前2022年12月5號，當時柯前市長和他進行交接，特別提醒財政紀律的重要，也勉勵他持續興建社會住宅，他沒有忘記。他也對民眾黨的夥伴承諾，未來當台北市取得土地，也會用做社宅的規畫為優先考量。

蔣萬安指出，柯前市長8年任內，展現了魄力，解決而且清償了200多億的勞健保爭議款，而且在八年任內，也為台北市清償了570億的債務，自己在這四年也清償了430億，總共為大家清償了1千億債務。

蔣萬安指出，好的施政要延續，選對的人就能夠讓好的政策延續，選錯的人就會是一場災難。中央連續四年發公文給台北市政府，要盤點翡翠水庫上面設置光電板的範圍，還要說明如果沒辦法配合的理由。第一次是在柯文哲市長任內，柯市長拒絕。

他說，第二次、第三次，是他擔任市長的任內，也都拒絕。為了守護所有市民朋友的用水安全，守護所有民眾的健康，立場非常的堅定，絕對拒絕在翡翠水庫設置光電板。

蔣萬安說，「選對的人幫你顧好水質，讓你喝水都安全」；選到錯的人，就會像台南鄉親一樣充滿疑慮，是否喝到光電水，也只有等到謝龍介當選市長，才會拆除掉光電板。