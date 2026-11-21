民進黨主席暨賴清德總統今天晚間前往雲林縣出席雲林縣長候選人劉建國百工百業後援總會成立。賴清德在演說中以「勇敢轉型、新雲林」為主軸，呼籲雲林鄉親支持劉建國，強調雲林作為民主聖地不應走回頭路，更不能讓地方政治演變為家族世襲。

賴清德指出，雲林縣過去曾由哥哥擔任縣長，卸任後交棒給妹妹，如今妹妹任期將滿，卻又傳出打算再交棒給哥哥的女兒。他直言此舉「太過粗魯」，強調民主政治不應如此運作，更不能把縣政當作家族私產。

賴清德舉花蓮縣與彰化縣為例。他提到花蓮縣前縣長傅崐萁卸任後由妻子徐榛蔚接任，引發社會強烈質疑違反民主精神，因此傳出下一任已不敢再推派子女參選，轉而支持吉安鄉長；而彰化縣謝家雖然家族成員分別擔任議長與立法委員，在地方具備一定實力，但因考量家族已有人擔任議長，最終也未推派謝家子女參選縣長，展現對選民的尊重。賴清德藉此反問台下群眾，強調雲林身為民主聖地，絕對不能讓「張家三連任縣長」的情況發生，否則將辜負過去李萬居、蘇東啟等民主前輩的努力。

賴清德也回顧台灣民主化歷程，表示數十年來無論是台北街頭遊行抗議、520農民運動，或是爭取總統直選的419大遊行，雲林鄉親始終站在第一線衝鋒陷陣。他呼籲選民，這場選舉不僅關乎雲林的未來，更攸關台灣的民主發展。

此外，賴清德也在演說中將矛頭指向劉建國的競選對手，批評對手不僅在立法院表現不如劉建國，今年更前往中國福州與中國高層討論「中國夢」，甚至宣稱「中國夢是大家追求的目標」。賴清德對此表達強烈反對，強調雲林縣長最優先的任務是照顧縣民、建設地方，大家應該追求的是「雲林夢」與「台灣夢」，絕非「中國夢」。

賴清德坦言當前台灣正面臨來自外部的嚴峻挑戰，但他向現場支持者保證「請大家免擔心」，承諾中央一定會把經濟顧好、讓國家持續前進。他呼籲雲林鄉親在關鍵時刻站出來力挺「台灣派」，全力支持劉建國當選雲林縣長，共同守護台灣的民主與未來。

賴清德總統指出，雲林縣過去曾由哥哥擔任縣長，卸任後交棒給妹妹，如今妹妹任期將滿，卻又傳出打算再交棒給哥哥的女兒。他直言此舉「太過粗魯」，強調民主政治不應如此運作，更不能把縣政當作家族私產。記者黃仲裕／攝影