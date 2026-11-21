新北市長選情緊繃，選前黃金周，三重區成為藍綠攻防指標性戰場，藍綠兩軍今晚在三重造勢拚場，兩個陣營造勢地點相隔約3公里，互別苗頭意味濃。藍軍有新北市長侯友宜坐鎮催票，綠軍主打雙北市長候選人蘇巧慧、沈伯洋合體，賴清德總統助陣，雙方都用洪荒之力催票。沈伯洋引用英國作家狄更斯的歷史小說《雙城記》名言，那是最好的時代，也是最壞的時代，成為最好或最壞時代，就要看11月28日投票結果。

綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，晚間7時56分許，蘇巧慧偕台北市長候選人沈伯洋大進場，支持者熱情簇擁，現場旗海飄揚，高呼「新北市長蘇巧慧、台北市長沈伯洋」，賴總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。晚間8時20分許，主持人宣布現場湧入2萬人。

沈伯洋一開場就說，大進場時，幾乎是被人潮推著流進來，而不是走進來的，充分感受到支持者的熱情。沈細數，他和蘇巧慧認識超過20年，他對城市、國家的記憶幾乎都與巧慧重疊，雙北是共同生活圈，新北是出外人的故鄉，是城市發展的重要養分，特色是由歷史慢慢積累而來，每個時代有它刻下的基礎，希望能由他與蘇巧慧一起來寫雙北故事。

沈引用英國作家狄更斯的歷史小說《雙城記》名言，那是最好的時代，也是最壞的時代。他眼中的雙城指的是台北跟新北，成為最好或最壞時代，就要看11月28日投票結果。

「不能相隔一座橋卻有不同標準。」沈伯洋說，現在正是AI發展、城市定位、轉型的時代，要找到對局勢夠了解的人，才能為城市找到定位，城市發展需要良性競爭，競爭才叫雙城，才是與世界接軌。三重與北市只相隔一座橋，相鄰的兩座城市，治理上不能有太大的標準落差。

沈伯洋說，洋流能衝破高牆、衝破謊言，關鍵就要靠大家一起去投票。

三重區是許多北漂族移居新北的第一站，外來人口多，人口逾38萬人，被視為綠營優勢區，不過，2022年新北市長選舉，侯友宜在三重拿10萬2421票、得票率56.09%，高於林佳龍的8萬174票、43.91%，顯示三重並非綠營鐵票區，候選人個人形象、治理表現等，仍是影響選票流向重要因素。

民進黨立委李坤城、林楚茵是今晚造勢活動主持人，李坤城說，三重是賴總統口中的民主聖地，今年蘇巧慧在三重得票率要力拚突破6成。

立委林淑芬說，有人說大罷免大失敗，她不這麼想，她看到的是「大罷免大成功」，人民展現自救的力量，藍營在國會毀民主，「但人民還非常勇」，呼籲百姓用選票展現力量。

綠營今晚在三重區三和國中操場辦萬人造勢，主題是「洋流慧聚新北大造勢」，晚間7時56分許，蘇巧慧偕台北市長候選人沈伯洋一起大進場，賴清德總統壓軸助講，凝聚綠營軍心。記者林昭彰／攝影