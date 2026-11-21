選前黃金周末進入最後衝刺，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今晚再到北港徒步拜票，數百名支持者沿途相挺，還有旅外鄉親組成助選團返鄉助陣。面對總統賴清德近期多次赴雲林替民進黨對手劉建國站台，張嘉郡表示，雖然沒有「總統」助選員，但全體鄉親就是她最大的靠山，支持者的力量更勝過總統助選，呼籲選民投票支持。

張嘉郡今晚在雲林縣長張麗善、立委丁學忠、北港鎮長候選人蕭美文，以及議員候選人黃美蘭、黃文祥等人陪同下，在北港徒步拜票。沿途支持者施放煙火助陣，百餘名旅外鄉親也集結組成助選團返鄉相挺，現場氣氛熱烈。

張嘉郡表示，近年縣府與公所通力合作，已完成北港糖廠土地市地重劃，後續還有全民運動館、社會福利館等建設，加上目前積極推動的大北港科技產業園區，將為北港注入發展動能。她希望北港鄉親給她與蕭美文機會，攜手開創北港新未來。

針對水林、北港及口湖地區發展，張嘉郡提出產業、交通及水利建設規畫。她表示，產業是帶動地方發展的重要動能，未來將加速推動大北港科技產業園區，吸引企業進駐、創造在地就業機會，並持續輔導甘藷加工產業，串聯農業生產與加工，提升農產品附加價值。

在交通及水利方面，張嘉郡表示，將推動縣道164線金湖至北港段第二期拓寬工程，改善區域交通；並持續推動牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第二期治理工程，強化區域排水及防洪能力，提升地方防災韌性。

對於賴清德總統頻頻赴雲林為劉建國助選，張嘉郡表示，感謝總統對雲林的關心，但她雖然沒有「總統」助選員，最大的後盾就是所有鄉親，支持者的相挺力量絕對超越總統助選員。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今晚再到北港徒步拜票，數百名支持者沿途相挺。圖／讀者提供