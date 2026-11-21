民進黨雲林縣長候選人劉建國今天舉辦「百工百業後援造勢大會」，現場湧進近萬名支持者，賴清德總統本月第五度到雲林輔選，經濟部長龔明鑫、外交部長林佳龍、嘉義縣長翁章梁等人輪番助講。賴清德火力全開，批評雲林縣政府、農漁會及台北農產運銷公司等資源被「張家整碗捧」，不符合民主精神，呼籲支持者絕不能讓「張家三連任縣長」。

賴清德表示，人民才是地方的主人，縣政府、農會、漁會，甚至台北農產運銷公司，都不應被特定家族掌握。他細數劉建國近年爭取的建設成果，包括台大醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，以及農水路等，強調劉建國有爭取建設、解決地方問題的能力。

他批評縣長張麗善提出的「9+1科技園區」規畫，至今沒有一處完成，呼籲選民支持真正能做事、能解決問題的候選人。

賴清德表示，人民是總統的老闆，在地方縣市，人民就是主人，不應讓任何一個家族將地方資源「整碗捧去」。他並點名花蓮傅家、彰化謝家，指這些家族都不敢讓子女參選縣長，雲林更不能讓張家三度連任縣長。

賴清德也提及，張嘉郡2014年赴福州參加海峽青年峰會時，曾表示「中國夢」是青年為之拚搏的夢。他強調，雲林人的夢想應該是「雲林夢」、「台灣夢」，絕對不是中國夢。他也承諾，自己會把台灣顧好，不會讓中國共產黨統一台灣，並持續維持、深化民主。

劉建國表示，雲林過去8年部分建設原地踏步，人口也跌破65萬大關，面對地方發展停滯及人口流失，必須提出新的產業布局。他強調，「雲林安定，台灣就安定」，未來將以產業升級為核心，除了鞏固農業大縣基礎，也將積極引進新興產業。

他感謝總統一個月內五度造訪雲林，公開宣示支持他的政策願景，也展現中央對雲林引進新興產業的肯定。他表示，若順利當選、入主縣政府，將全力落實各項產業規畫，提升雲林整體競爭力，讓地方產業與就業環境有新的突破。

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天舉辦「百工百業後援造勢大會」，現場湧進近萬名支持者，賴清德總統本月第五度到雲林為其輔選。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天舉辦「百工百業後援造勢大會」，現場湧進近萬名支持者，賴清德總統本月第五度到雲林為其輔選。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天舉辦「百工百業後援造勢大會」，現場湧進近萬名支持者，賴清德總統本月第五度到雲林為其輔選。記者黃仲裕／攝影