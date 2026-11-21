選前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在大票倉鳳山舉辦「贏回高雄大勝利之夜」，藍營全力催票，現場湧入3萬人。國民黨桃園立委牛煦庭南下站台助講，他提及此刻桃園如火如荼造勢，自己是唯一缺席的立委，出發前向市長張善政請假，張一口答應，更直言「高雄才是關鍵戰場，這個戰場絕對不能輸」。

牛煦庭表示，選前黃金周各地選情緊繃，桃園同樣舉辦大型造勢活動，國民黨立委幾乎全員到齊，唯獨他選擇南下高雄，他收到柯志恩邀約，希望提供立法院的火力支援，他出發前打電話向張善政報備，張爽快答應，「小牛你去吧！桃園我們一定會守好」。

牛煦庭提到，國民黨過去曾在高雄創造奇蹟，也曾因犯錯遭到選民教訓，讓不少支持者心灰意冷，但2022年藍營處境最艱難時，柯志恩明知選戰不易，仍毅然扛起參選責任，當時更向立法院同事承諾，「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來」，絕不會輕易離開高雄。

牛煦庭說，柯志恩並非選完就走，選後更在高雄買房定居，幾年來深入基層、勘查災情，持續關心地方需求，也在立法院參與推動財政收支劃分法修正，為高雄爭取更多財源，他認為柯志恩用實際行動證明深耕高雄的決心，而非僅靠選舉口號爭取支持。

牛煦庭也細數柯志恩的市政主張，指出柯具有教育專業背景，深知校園霸凌對孩子造成的傷害，因此提出當選後成立「反霸凌辦公室」，不容許權貴欺負一般市民的孩子；此外，柯志恩出身屏東，了解城鄉發展落差，主張設立「高高平等辦公室」，盼縮短區域差距，讓偏鄉與市區共享發展成果。

他強調，柯志恩也展現延續良好市政的態度，對於民進黨執政期間做得好的政策，不會為了政黨立場全盤否定，而是持續推動，讓高雄發展不因政黨輪替中斷。

牛煦庭表示，高雄擁有空港、海港及完整產業基礎，值得一個理性、專業且有質感的市政團隊，最後向支持者喊話，「高雄是高雄人的高雄，不是民進黨的高雄，更不是新潮流的高雄」，呼籲當柯志恩最堅強的後盾，翻轉高雄。