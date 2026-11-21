國民黨主席鄭麗文今出席彰化縣長候選人魏平政、員林市長候選人凃俊任的勝選晚會，提到上午探望絕食抗議的新竹縣長候選人徐欣瑩，再度痛批民進黨動用國家資源、掌握媒體，以司法迫害徐欣瑩、彰化縣議長謝典霖、線西鄉長候選人黃漢皇，呼籲選民用團結、用選票打倒黑暗勢力，讓國民黨全壘打。

鄭麗文今下午陪魏平政車掃南彰化六鄉鎮，特別提到去新北市副市長劉和然的家鄉竹塘，路過時分外親切；她接著說，彰化縣是全台第一大縣，要感謝縣長王惠美過去8年努力和付出，把彰化縣提升到國際水準，讓縣民對國民黨執政有信心，最後倒數一周民眾要團結所有力量、集中所有選民，讓王縣長政績可以延續，讓縣長候選人魏平政可以當選。

鄭麗文話鋒一轉提到上午到新竹地檢署，探望絕食抗議選前8天查辦競選助理的縣長候選人徐欣瑩，內心有很深感觸，不只徐欣瑩，還有彰化縣議長謝典霖、線西鄉長候選人黃漢皇，都遭民進黨動用國家資源、掌握媒體以司法迫害，但是國民黨的靠山是人民力量，有人民疼愛之心，給國民黨有信心、勇氣疼彰化、愛土地，一起守護彰化未來，選民要團結、集中選票讓國民黨全壘打。

鄭麗文重申國民黨說到做到，不會像民進黨候選人在立法院表決福國利民法案時躲起來不投票，國民黨昨在立法院表決通過AI紅利全民共享的成果，明年每人普發兩萬元，魏平政當選縣長之後6歲以下、65歲以上的縣民免健保費，65歲以上縣民每人每年領一萬元樂活津貼，所以國民黨帶給全民領兩萬，魏平政當選讓65歲以上長者領1萬元。

鄭麗文說，國民黨不是靠謠言治國，也不是詐騙治國，大家被民進黨騙到會怕，國民黨提名最認真、最專業的候選人，請選民在最後一周關鍵拉票、催票、固票，拚贏這場選舉。