選前黃金周，國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚重回鳳山大造勢場地舉辦「贏回高雄大勝利之夜」，並邀請立法院長韓國瑜站台主講。現場備妥1萬張椅子，7點活動一開始，現場主持人就喊，現場人數突破1萬人，要求工作人員把備用椅子拿出來用。

柯志恩今晚重返人口最多的行政區鳳山辦大造勢，傍晚開始，捷運鳳山西站旁空地陸續湧入人潮，韓流時期的「五虎將」之一陳清茂開場助講，另安排立法院前院長王金平、立委牛煦庭等人助講，立法院長韓國瑜預定8時30分上台，市長候選人柯志恩則在晚間8時40分上台發言。

牛煦庭表示，四年前高雄人還在生氣， 柯志恩第一次參選只能當炮灰，但是柯志恩沒有放棄，買房子定居高雄，「在哪裡跌倒就在哪裡站起來」。這次參選市長，柯志恩承諾當選後要成立反霸凌辦公室，不要讓權貴欺負小孩 ，另外還要成立高高平等辦公室，讓高雄每個角落均衡發展，他要呼籲大家，高雄不是新潮流的後花園，請大家催票、拉票，一起翻轉高雄。