民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動今天在北市府前登場，歷經大罷免、力拚連任的新竹市長高虹安正在新竹選前黃金周的造勢活動，因此以影片共襄盛舉。她說，相信只要心中的理想還在，只要還有人願意堅持下去，改變就有希望。

高虹安以影片現身，她表示，今天晚上和新竹市議員候選人們正在新竹天公壇舉辦選前黃金周的造勢活動，雖然沒有辦法親自到台北，但是我們的心和大家站在一起。

高虹安說，從台北到新竹、從國會到地方，這幾年來我們一直在努力實踐一件事，就是讓政治回到人民的生活，讓好的理念真正成為看得見的改變。這幾年在新竹市，她深刻體會到治理一座城市並不容易，無論是改善交通、增加教育資源，到市民朋友每天關心的大小事，每個問題都需要有人面對、願意承擔，更需要一群認真做事的夥伴一起努力。

高虹安直言，這也是為什麼她始終相信，台灣需要更多有理想、有專業、願意做事的年輕人投入政治，讓新的力量走進地方，讓每個城市都有機會變得更好。一路走來，我們經歷過許多的挑戰，也曾經遇到挫折，但是她相信只要心中的理想還在，只要還有人願意堅持下去，改變就有希望。

高虹安也特別向創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，以及今天所有站上舞台的候選人和夥伴們送上最大的祝福。一個人走得快，一群人走得遠，台灣的未來需要我們繼續一起努力。最後也要提醒大家，11月28日記得投票，為自己在乎的家鄉與未來投下重要的一票。祝福今晚活動圓滿成功，民眾相挺，台灣必贏。