民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動今天在北市府前登場。日前爆出在路邊小便惹議的嘉義市長候選人張啓楷人在嘉義造勢，以影片現身，他直言，比起自己的事情，更憂心選戰的焦點被模糊，他會用行動證明，有錯就認、有責任就扛。

竹北市長候選人邱臣遠致詞提到，北市府是柯文哲主席從政、民眾黨的起點，自己當年應徵不分區立委，也是來到北市府，今天來到這非常感動。他高喊，北流、北藝、大巨蛋是誰的政績？累積償還債務500多億元、東西區門戶計畫、鄰里交通改善計畫、針對北士科奠定好基礎讓輝達能來北市，是誰的功勞？

邱臣遠直言，2026年這一戰非常重要，對於台灣民眾黨、柯文哲是至關重要。全台柯P得票最高、民眾黨得票最高的竹北市，一定要把它贏下來。一個為了台灣、國家這麼努力的政治人物，柯文哲應該受到這樣對待？他喊話，「支持柯文哲 票投民眾黨」、「竹北贏 台北贏」、「台灣就贏 台灣贏 民眾贏」，一定要讓全台遍地開花。

花蓮市長候選人戴于文感性發言，他10幾年前在北市府上班，要感謝第一部分是柯文哲在市府、黨中央栽培自己，黃國昌來徵召自己，願意相信他能夠改變花蓮政治文化，非常感謝2位主席願意給年輕人一個機會；二是謝謝一起投入選戰的民眾黨優質夥伴；三是感謝在場、電視機和網路前堅持台灣公平正義的所有勇敢台灣人，出門投票，支持民眾黨，找回公平正義。

嘉義市長候選人張啓楷人在嘉義有造勢活動，特別錄製影片在場播放。張說，謝謝所有關心他的好朋友們，很抱歉讓大家擔心了，「比起我自己的事情，我更憂心選戰的焦點被模糊」，他期待的選舉是比政見、比願景，比我們想留下什麼樣的台灣給下一代。

他表示，2026年是第三勢力站穩腳跟的試煉，每一位披上台灣民眾黨戰袍的夥伴，都是一顆顆民主種子。柯文哲曾經說，台灣民眾黨存在的目的，就是誠實面對問題、務實的解決問題，「嘉義市長這一棒，我一定會全力的接住。」

張啓楷指出，他三大政見已獲嘉義市政府採納跟推動，包括國中小營養午餐免費、65歲以上長輩健保費全免，還有敬老卡可以搭計程車，還沒當選就已經有政績了。2026年的嘉義市，代表不同政黨放下歧見，攜手合作，他會用行動證明，有錯就認、有責任就扛，有理念就要拚命的實踐。

民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動今天在北市府前登場，竹北市長候選人邱臣遠致詞。圖／取自YouTube「柯文哲」