彰化縣長候選人魏平政、員林市長候選人凃俊任今舉辦勝選晚會，縣長王惠美不但站台助講，並號召這次有意參選縣長但未國民黨獲提名的立法委員謝衣鳯、工商發展投資策進會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋到場支持魏平政，展現選前黃金周大團結氣勢。

王惠美和謝衣鳯、洪榮章上台，柯呈枋自認具公務員身分不宜站台，坐在台上喊「凍蒜」。王惠美說，選前一周關鍵時刻，為了台灣更進步，為了彰化要更好，大家共同站出來，國民黨一定要團結拿到執政權，讓好的政策延續，讓彰化繼續成為宜居城市，讓員林市未來發展朝向國際化。

她拜託選前最後一周選民邀請「厝邊隔壁、親朋好友」支持魏平政、凃俊任及國民黨提名的鄉鎮市民代表與村里長候選人。

王惠美又說，經過這一次，黨中央應該知道怎麼做，立法委員謝衣鳯、前縣長（現任工商發展投資策進會總幹事）洪榮章、縣政府參議柯呈枋，今都來員林市勝選晚會為魏平政助選。

謝衣鳯先發言，呼籲縣民團結支持魏平政、凃俊任和國民黨提名的候選人。洪榮章早有準備，念出句尾押韻的助選詞「縣長王惠美射出穿雲箭，號召他們三人團結來相見。要讓彰化有遠見，平政當選來實現。彰化要進步，平政來服務。」

魏平政隨後表示，他知道黨中央提名過程讓謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋委屈了，所以接下競選重擔的他全力以赴，如果當選，務定延續縣長王惠美的施政成果，建設更美好、更幸福的彰化。

國民黨這次彰化縣長選舉，洪榮章最先表態要參選，接著是柯呈枋、謝衣鳯，黨中央卻徵召魏平政，縣長王惠美認為未獲尊重，洪榮章等三人意難平，也造成藍營支持者分裂。

在場藍營人士今看到縣長王惠美帶著謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋到來，王惠美和魏平政、謝衣鳯和洪榮章手拉手，如吃下定心丸，都說「國民黨終於大團結」，有選民說，選前一周團結有點慢，至少團結了。