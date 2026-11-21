九合一選前黃金周末，民眾黨今晚在台北市政府前舉行全台大造勢，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌開場手持火炬由會場後方走上舞台，支持者圍繞兩側高喊「柯文哲加油」、「民眾黨加油」，現場估逾萬人到場，民眾黨各地候選人喊話支持者11月28日出門投票。

活動晚間6時開始，柯文哲和黃國昌先走上舞台，隨後各縣市候選人團隊接連上台。現場不少支持者手持「有白投白，沒白投藍（新竹縣除外）」、「疼惜柯文哲，小草們11/28請返鄉投票」等標語。

民眾黨立院黨團立委率先上台致詞。民眾黨團總召陳清龍表示，柯文哲說「認真是一種文化」，民眾黨團修法把產假從8周延長到14周，65歲以上長者免繳健保費，這是柯文哲競選總統時的政見，民眾黨團說到做到；黨團堅守財政紀律，或許不討喜，但昨天立法院審查普發兩萬元特別條例，民眾黨做到了，為年輕一代努力爭取，希望大家11月28日能夠出門投票。

民眾黨團副總召陳昭姿說，民眾黨扮演好第三勢力的角色，就像昨天在立法院所呈現的精神，把11月28日投票結果獻給柯文哲，還柯一個公道。民眾黨團幹事長洪毓祥表示，台灣不是民進黨說的算，「只要阿北不放棄我們就不放棄，為了阿北拼到底。」

接著，竹北市長候選人邱臣遠致詞指出，久違回到台北市，看到台北大巨蛋、台北流行音樂中心和台北表演藝術中心，都是柯文哲的政績，更為北市科打下很好的基礎，讓輝達進駐台北，因此台北一定要贏。台灣因柯文哲變更好，台北贏、竹北贏，支持民眾黨。

花蓮市長候選人戴于文也表示，十年前他在台北市政府上班，要感謝柯文哲在台北市、民眾黨中央栽培他，感謝黃國昌願意提名他，給年輕人一個機會。這次民眾黨提名許多年輕人，感謝候選人願意為家鄉付出；此外，也感謝支持者不離不棄。