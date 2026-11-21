民眾黨今晚在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜，不少支持者頂著低溫到場參與。被稱為小草的民眾黨支持者接受訪問時說，今年選舉要下架民進黨，也有不少小草透過標語、口號等方式，為深陷司法風暴的創黨主席柯文哲抱不平。

一名來自新北市的女性柯文哲支持者表示，她為了柯文哲而來，這場活動就像是替柯文哲發聲；司法對待柯文哲的方式令人難以接受，甚至讓人產生只要不是民進黨的人，就可能面臨類似處境的感受。她希望台灣真正落實民主，也對民進黨的作為感到不滿。

另一名設籍新北市、年約40歲的王先生則表示，希望透過選票下架民進黨，只要是國民黨與民眾黨舉辦的活動，他都會參與。他指出，民進黨執政作為已違反民主政治的基本原則，例如行政院不副署立法院三讀通過的法案，在他看來，這不應出現在民主國家。

設籍台北市的陳小姐也說，民進黨破壞民主、踐踏立法院，讓人無法接受；這次選舉最重要的目標，就是下架民進黨，透過選票表達對執政黨的不滿；若要達成這個目標，藍白合作相當重要，期待在野陣營能夠攜手努力。

從現場布置與支持者手中的標語來看，有不少是為柯文哲發聲。有民眾自行設置小型攤位，擺出「柯文哲清清白白」、「法庭直播，真相公開」及「11月28日為阿北投一票」等標語；部分支持者也透過加油棒、口號與台上政治人物互動，隨著台上發言節奏敲打加油棒，現場不時傳出支持聲浪。

除了政治訴求，活動現場安排籃球機、配備有划船機和跑步機的「民主健身房」，吸引人不少人排隊使用。

民眾黨今晚在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜，吸引不少支持者不畏寒冷到場參與。記者屈彥辰／攝影