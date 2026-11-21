國民黨新竹縣黨部今天舉辦132周年黨慶，縣黨部主委、縣長楊文科針對縣長候選人徐欣瑩競選團隊遭檢警搜索、助理被帶走調查，質疑選前一周司法行動恐影響選舉公平，呼籲檢調說明搜索必要性及查扣範圍，強調「司法必須維護公平正義，選舉應該交由人民決定」。

國民黨新竹縣黨部今天舉辦「中國國民黨132周年黨慶暨晉齡黨員及績優幹部表揚大會」，由楊文科主持。他表示，看到資深黨員及績優幹部齊聚一堂，內心充滿感謝，但面對近日接連發生的選舉爭議，心情格外沉重。

楊文科指出，先前有民眾因發送具署名的競選文宣，遭質疑涉及黑函並受到調查，如今徐欣瑩團隊又遭檢警搜索，接連發展令人憂心。

他質疑，距離11月28日投票僅剩一周，競選團隊內部涉及組織動員、選戰策略及大量敏感資料，司法機關此時搜索並查扣電腦、手機，是否充分考量必要性、比例原則及對選舉公平性的影響？

楊文科更以美國1972年「水門事件」為例，強調競選團隊資料具有高度政治敏感性，任何調查都必須有充分法律依據，嚴守程序正義。他認為，司法可以依法辦案，但不能讓人民產生司法淪為政治工具的疑慮。

他也質疑，事件發生後，部分政治人物及陣營迅速對外評論、召開記者會，但案情仍待釐清，呼籲檢調遵守無罪推定及偵查不公開原則，避免未審先判，傷害司法公信力。

楊文科感謝昨晚趕赴新竹地檢署聲援徐欣瑩的民意代表、地方幹部及黨員，表示看到同志深夜靜坐、絕食表達訴求，令人感動，也展現國民黨在艱困時刻的凝聚力。

「疾風知勁草，板蕩識忠臣！」楊文科強調，國民黨是有組織、有紀律的政黨，中央既已正式提名候選人，全體同志就應遵守黨紀、團結一致，不能三心二意。他重申，國民黨新竹縣長提名候選人是2號徐欣瑩、竹北市長提名候選人是1號吳旭智，呼籲支持者最後一周全力衝刺。

楊文科強調，司法應守護民主，而非讓人民懷疑民主受到傷害，呼籲司法機關以公正程序回應社會疑慮，讓選舉回歸人民決定。

國民黨新竹縣黨部今天舉辦132周年黨慶暨資深黨員、績優幹部表揚大會，縣黨部主委楊文科出席並呼籲黨員團結一致，為選戰最後一周全力衝刺。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部今天舉辦132周年黨慶暨資深黨員、績優幹部表揚大會，縣黨部主委楊文科出席並呼籲黨員團結一致，為選戰最後一周全力衝刺。圖／國民黨新竹縣黨部提供