行政院政務委員季連成今天下午陪同民進黨基隆市長候選人童子瑋在信義區車隊掃街，台僑海外應援團也由國策顧問林榮松率團共同參與。季連成表示，若童子瑋未來當選基隆市長，願意出任基隆「防災總顧問」，把自身經驗與所學帶到基隆，協助強化城市防災整備。

童子瑋表示，許多旅居海外的基隆人最關心的，除了家鄉的發展，也包括家人的安全，因此自己很早就邀請季連成到基隆分享防災經驗，希望基隆面對各種類型災害，都能有更完整的事前準備與應變能力。

季連成說，今天特別來到基隆，其中一個重要原因就是基隆的防災工作。從去年馬太鞍災難事件開始，他就一直思考，一座城市除了發展觀光與經濟，也必須同樣重視防災，因為一旦遭遇重大災害，不管原本有多好的經濟基礎，都可能受到嚴重衝擊，因此平時的準備、整備與應變能力非常重要。

季連成指出，自從童子瑋先前主動找他討論基隆防災工作，並邀請他到基隆分享防災經驗後，他就深深感受到童子瑋對市民安全以及地方防災整備的重視。季連成表示，未來若童子瑋當選市長，他願意出任基隆防災總顧問，把過去累積的經驗與所學帶到基隆。

全美台灣同鄉會前會長陳桂鈴表示，早在2019年就曾在美國華府與童子瑋見面，當時由基隆前市長林右昌帶領市議員赴美交流，林右昌當時也曾向海外僑界介紹這些年輕議員是基隆未來的重要接班力量。

童子瑋表示，未來希望北北基桃能夠共同治理、展現新的大首都圈氣象，基隆除了與雙北、桃園在交通、產業、防災及城市治理上深化合作，也要善用國際港口的優勢，與世界各地城市建立更多交流。

行政院政務委員季連成今天下午陪同民進黨基隆市長候選人童子瑋在信義區車隊掃街。圖／童子瑋競辦提供

行政院政務委員季連成今天下午陪同民進黨基隆市長候選人童子瑋在信義區車隊掃街。圖／童子瑋競辦提供