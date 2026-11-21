國民黨高雄市長候選人柯志恩今天去鳳山肉豆公市場與前鎮瑞興市場掃街拜票，掃到一半，市場內一名正在講手機的市民上前轉達，電話那頭的媽媽想跟柯志恩講話、聽一下柯志恩的聲音。柯志恩得知後，立即接過手機與對方閒話家常，因而出現掃街中途突然講電話的奇特畫面。

柯志恩競選團隊今早前進市場拜票，熱情攤商紛送菜頭、鳳梨、蒜頭、肉粽及包子等象徵吉祥的商品，贈品多到工作人員的袋子裝不完，最後出動推車才全數載回。

柯志恩競辦指出，拜票過程中，一名支持者撥通電話，並上前跟柯志恩表示，家中的媽媽想和柯志恩講話。柯志恩得知後，馬上接過手機，並跟對方表達問候及祝福心意，希望長輩身體健康。

身旁的高市黨部發言人張永杰見狀，立即拿出手機拍攝雙方通話的畫面。他表示，這一幕實在太可愛、太逗趣，才會馬上拍下來，支持者的熱情令人感動。

除拿手機向選民隔空拜票之外，一名水果攤商看見柯志恩到來，立刻吹哨子吸引市場群眾注意，帶頭高聲喊「柯志恩凍蒜」，讓柯志恩笑著大讚老闆「很帥」。